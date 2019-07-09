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套路深！部分微软安卓APP在菜单中暗自推广其它产品

2019-07-09 10:08 稿源：站长之家  0条评论
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微软

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息:theverge报道，如果你在安卓手机上安装了微软旗下的APP，那么微软可能会在你安装的APP上的“分享”和“打开”菜单中悄悄地宣传其他微软APP。 Android Police指出，一些微软APP会在文件交互菜单中添加额外的选项，而这些图标显示了用户并未在手机上安装的微软APP。

Android Police对多个微软APP进行测试，比如“Your Phone Companion”这款APP就出现了这样的情况。theverge表示，当用户安装了该APP并共享手机照片时，其共享菜单出现一个额外的图标，显示为 “Microsoft OneDrive (Install)”。一旦点击该图标，手机在打开“Your Phone Companion”APP后，就会迅速跳转到Google Play商店。Android Police还在打开 PowerPoint 演示文件发现类似的结果。

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据称，这个问题已经存在好几个月。Android Police称，一名用户在 4 月份提交了一份关于此事的提示，但并未得到广泛的关注。

微软这种做法使得原本只安装一个微软APP的用户已经安装了其他不需要用到的APP，比如许多人几乎永远不会打开PowerPoint或Excel文件。

显然，微软在这方面开了一个很坏的先例，如果每个应用程序开发者都学习这样做的话，无疑会导致安卓菜单变得更加混乱，好在目前并没有其他大公司使用这种策略。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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