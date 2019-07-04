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赶紧更换电池！国外网友MacBook Pro因电池过热真的烧焦了

2019-07-04 11:19 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:上个月，苹果公司宣布召回其2015 年 9 月至 2017 年 2 月期间销售的 15 英寸MacBook Pro笔记本电脑，原因是“电池可能过热，存在安全风险”，也就是如果电池温度过高，甚至会引发爆炸的风险。

如果苹果没有召回有电池问题MacBook Pro笔记本电脑后果会有多严重呢?据ubergizmo报道，国外设计师Steve Gagn在Facebook分享几张MacBook Pro外壳烧焦的照片显示，其MacBook Pro笔记本电脑底座被烧出了一个“洞”，其它部位也有被烧焦的痕迹，如下图：

image.png

Gagn表示，周一晚他的MacBook Pro电池突然爆炸，导致整个房间充满了烟雾。问题是，当时他已经躺在床上，压根就没有在使用这台电脑。

根据Gagn描述，他的MacBook Pro的屏幕处于关闭状态，应拔掉电源插头进入睡眠模式。幸运的是，除了电脑本身，并未造成其他损害。

目前，苹果官方尚未对该事件作出回应。在此提醒大家，如果你还没有把手上的MacBook Pro送去更换电池，那么还是赶紧行动，以免同样的问题发生在你身上。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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