​向李彦宏泼水者被警方带走调查；教育部谈百度360等网站；苏宁回应“宏颜获水”广告

向李彦宏泼水者被警方带走调查

昨日晚间，针对“李彦宏被泼水”一事，百度再度发表声明回应称，对此感到愤怒，并强烈谴责肇事者的行为。肇事者用微博直播等高调的形式安排了一个恶劣的现场袭击，这样的行为让人觉得不耻，更让入感到不安。

此外，百度还表示，肇事者已经被公安机关依法带走并调查。

昨日早些时候，针对此事，百度曾回应称，AI前进的道路上有各种各样意想不到的事情发生，但我们前行的决心不会改变。

教育部会同公安部约谈百度 360 等搜索引擎网站

昨日，教育部发文称，通过百度、 360 等搜索引擎网站搜索“高考志愿”等信息，搜索结果中高价服务收费的APP、网站或咨询机构排列靠前，存在不规范和安全风险等问题。教育部立即会同公安部联合约谈网站相关负责人，要求在网站醒目位置提醒考生认准各地考试院和高校官方网站，并确保官方网站优先推荐，切实维护公平和谐涉考网络环境。

同时，教育部还将会同中央网信办和国家市场监管总局等部门，对有关志愿填报指导APP、网站和机构进行调查，对存在违法行为的，将予以坚决打击。

此外，教育部还提醒广大考生，目前没有任何招生考试机构、高校参与商业公司的高考志愿填报指导活动。请考生和家长切勿轻信所谓的机构或“专家”指导，按照省级招生考试机构提供的志愿填报办法和相关参考信息，结合本人实际情况合理填报，避免信息泄露和上当受骗。

苏宁回应“宏颜获水”广告：员工个人行为

昨日，有网友发现，苏宁超市出现了一则“宏颜获水”同款纯净水的广告，并在社交平台热传，并引发争议。

据澎湃新闻报道，对此，苏宁方面人士回应称，这一“广告”并非苏宁官方行为，而是某员工个人行为，且与苏宁的价值观不符合，所以公司已叫停此广告，且会介入调查此事。该二维码海报并非由商品链接自动生成，而是前述员工“抖机灵”设计图片后，贴上了苏宁LOGO和纯净水购买二维码。

昨日下午，苏宁易购App上已无法找到上述广告。