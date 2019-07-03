喜大普奔！watchOS 6 beta 3支持苹果手表删除部分预装App

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:据9to5mac报道，随着watchOS 6 beta3 的发布，Apple Watch用户现在可以删除设备中部分预装App 了，这也是苹果首次允许用户可以清理布满密密麻麻APP的屏幕空间。



TechCrunch在上个月就报道了这一新功能，不过当时该特性在 watchOS 6 beta 2 当时还无法正常工作。

据悉，想要删除 Apple Watch 应用要确保在网格模式下，只需长按一个应用图标，即可进入编辑模式，点击左上角的 x 就可以完成删除了。

不过，并不是所有的 app 都可以删除，根据当前测试，目前可删除的应用包括相机远程控制、噪音检测、计时器、秒表、闹钟、呼吸、Walkie-Talkie、ECG、Now Playing和Radio等应用。这些 app 被删除后，可以通过 App Store 重新安装。

据称，苹果有可能在今年秋季发布watchOS6 正式版，届时Apple Watch用户就能删除一些不需要的预装软件，拥有一个更清爽的屏幕。