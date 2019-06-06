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谷歌发布 Android Q Beta 4 有哪些特色功能？

2019-06-06 17:16 稿源：站长之家  0条评论
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谷歌 (3)

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:9to5google报道，在I/O2019 上，谷歌宣布了对Android Q 一系列改变，并推出一系列新功能。谷歌推送的Android Q Beta 4 为开发人员提供了最终的API和Google Play商店发布需求。

Android Q Beta4 的特点包括具有标准API级别(29)和面向开发人员的官方SDK。这允许应用程序制造商开始最终兼容性测试并准备新功能。利用最新操作系统功能的应用可以发布到Play Store for Q Beta设备。

在I/O2019 大会上，谷歌推出了完整的手势导航系统。虽然Beta4 尚未发生变化，有趣的是，该版本的官方开发人员博客文章显示了更宽的bar，它完全覆盖在背后的应用程序上，并且没有白色条带。此外，bar在主屏幕上消失。

Android Q Beta4 是Build QPP4.190502. 018 版本，包括了 6 月安全补丁。用户可以通过Android Beta Feedback应用、Reddit社区和问题跟踪器提交Bug。其计划 2019 年第三季度公开发布之前，还将有另外两个Beta版本发布。

Android Q Beta4 系统镜像适用于谷歌Pixel、Pixel XL、Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel3 和Pixel 3 XL，以及新的Pixel 3a和3a XL。用户还可以通过手动下载或安装Android Beta程序获得OTA推送。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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