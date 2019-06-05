科大讯飞拟成立3.5亿美元基金 专门投资人工智能初创企业

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站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:据外媒报道，近日，科大讯飞正在寻求成立一支 3 亿至3. 5 亿美元的基金，计划在全球筹集资金，对人工智能初创企业进行投资，以加强其国内的生态系统建设。

据悉，该公司正在建立一个生态系统，其中包括与机器人制造商和汽车公司合作，例如优必选、博世(Bosch)、大众(VW)和大陆(Continental)。

公开资料显示，科大讯飞成立于 1999 年，专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务。今年 5 月份，科大讯飞刚刚发布了智能录音笔、讯飞输入法9. 0 等优秀产品。

据科大讯飞 2018 年报数据显示，科大讯飞全年营收79. 17 亿元，毛利润39. 61 亿元，净利润5. 42 亿元。也就是说科大讯飞 2018 每天赚 148 万元。而在研发投入上， 2018 年，科大讯飞投入超1. 7 亿，在总营收中占比超两成。

截至发稿，科大讯飞股价为29. 14 元，盘中上涨超1%，总市值为609. 76 亿元。