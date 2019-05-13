北京市开展共享单车专项治理行动 将为期一个月

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:今日，北京市交通委员会官方微博发文称，北京市将开展互联网租赁自行车专项治理行动，从2019年5月13日起，开展为期一个月的互联网租赁自行车专项治理行动。此次专项治理行动，重点针对乱停乱放、违规投放、破损废弃的互联网租赁自行车和违规投放的租赁电动自行车，予以清理或回收，并对责任企业依法查处，持续形成严查严管态势。

北京市交通委员会表示，该专项行动将城市空间的公共区域作为治理范围，重点是互联网租赁自行车骑行量较大且问题较集中的区域：一是长安街及其延长线、平安大街等城市主干道，二、三、四环城市环路及其辅路沿线以及道路桥梁和桥下空间等;二是轨道交通车站、公交车站、交通枢纽及北京站等交通场站及其周边;三是奥林匹克公园、南锣鼓巷等旅游景区;四是金融街、CBD、三里屯、上地软件园等重点商圈，确保交通环境安全有序、市容环境干净整洁。

此外，本次车辆清理工作以企业自主清理为主，重点是回收占用城市公共空间范围内的破损、废弃车辆;清理在人行道、车行道上停放且影响正常通行的车辆，在桥下空间、桥梁匝道、道路隔离带、绿化带等区域散落的车辆，以及在公共区域乱堆乱放的车辆;清理退市企业遗留车辆和租赁电动自行车。

北京市交通委员会强调，在此过程中，各区相关部门加强现场巡查，将发现的问题点位通告企业及时采取措施，对未响应的企业进行约谈并责令限期整改。根据《北京市非机动车停车条例》相关内容，由市交通执法部门对逾期未改正的企业依法进行惩处，同时通过新闻媒体等渠道进行曝光，进一步形成严查严管高压态势。