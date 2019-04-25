世卫组织建议儿童每天使用电子屏幕不应超过 1 小时
站长之家(ChinaZ.com) 4 月 25 日消息：昨天，世界卫生组织发布了有关幼儿接触电子屏幕时间的建议指南。
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新的指南建议，2 岁以下幼儿不要接触任何电子屏幕，2-5 岁儿童每天接触电子屏幕的时间不能超过一小时。
「幼儿增加身体活动，减少久坐时间，确保睡眠质量，将促进他们的身心健康和福祉，并有助于预防儿童肥胖症及此后一生的相关疾病」，世卫组织非传染性疾病监测和基于人口的预防规划管理人员 Fiona Bull 博士说。
以下是世界卫生组织关于屏幕时间的建议：
婴儿（不足1岁）应：
- 每天多次以多种方式进行身体活动，特别是通过互动式地板上游戏；多则更好。对于尚不能自主行动的婴儿，这包括在清醒时每天至少30分钟的俯卧位伸展（肚皮时间）。
- 受限时间每次不超过1小时（例如手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上）。不建议屏幕时间。坐着时，鼓励与看护人一起阅读和讲故事。
- 保持14- 17 小时（0- 3 个月大）或12- 16 小时（4- 11 个月大）的优质睡眠，包括打盹。
1-2岁的儿童应：
- 在各种强度的身体活动中花费至少180分钟，包括中等到剧烈强度的身体活动，全天分布；多则更好。
- 受限时间每次不超过1小时（例如手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上），也不可长时间坐着。对于1岁儿童，不建议久坐不动的屏幕时间（如看电视或视频，玩电脑游戏）。2岁以上儿童，久坐不动的屏幕时间不应超过1小时；少则更好。坐着时，鼓励与看护者一起阅读和讲故事。
- 保持11-14小时的优质睡眠，包括打盹、有规律睡眠和唤醒时间。
3-4岁的儿童应：
- 在各种强度的身体活动中花费至少180分钟，其中至少包括 60 分钟的中等到剧烈强度身体活动，全天分布；多则更好。
- 受限时间每次不超过1小时（例如手推童车/婴儿车），也不可长时间坐着。久坐不动的屏幕时间不应超过1小时；少则更好。坐着时，鼓励与看护者一起阅读和讲故事。
- 保持10-13小时的优质睡眠，可包括打盹、有规律的睡眠和唤醒时间。
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