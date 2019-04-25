世卫组织建议儿童每天使用电子屏幕不应超过 1 小时

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 25 日消息：昨天，世界卫生组织发布了有关幼儿接触电子屏幕时间的建议指南。

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新的指南建议，2 岁以下幼儿不要接触任何电子屏幕，2-5 岁儿童每天接触电子屏幕的时间不能超过一小时。

「幼儿增加身体活动，减少久坐时间，确保睡眠质量，将促进他们的身心健康和福祉，并有助于预防儿童肥胖症及此后一生的相关疾病」，世卫组织非传染性疾病监测和基于人口的预防规划管理人员 Fiona Bull 博士说。

以下是世界卫生组织关于屏幕时间的建议：

婴儿（不足1岁）应：

每天多次以多种方式进行身体活动 ， 特别是通过互动式地板上游戏；多则更好。对于尚不能自主行动的婴儿，这包括在清醒时每天 至少 30 分钟的俯卧 位伸展（肚皮时间）。

特别是通过互动式地板上游戏；多则更好。对于尚不能自主行动的婴儿，这包括在清醒时每天 位伸展（肚皮时间）。 受限时间每次不超过 1 小时 （例如手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上）。不建议屏幕时间。坐着时，鼓励与看护人一起阅读和讲故事。

（例如手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上）。不建议屏幕时间。坐着时，鼓励与看护人一起阅读和讲故事。 保持14- 17 小时（0- 3 个月大）或12- 16 小时（4- 11 个月大）的优质睡眠，包括打盹。

1-2岁的儿童应：

在各种强度的身体活动中花费至少 180 分钟 ， 包括中等到剧烈强度的身体活动，全天分布；多则更好。

包括中等到剧烈强度的身体活动，全天分布；多则更好。 受限时间每次不超过 1 小时 （例如手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上），也不可长时间坐着。 对于 1 岁儿童，不建议久坐不动的屏幕时间（如看电视或视频，玩电脑游戏）。 2 岁以上儿童，久坐不动的屏幕时间不应超过 1 小时；少则更好。 坐着时，鼓励与看护者一起阅读和讲故事。

（例如手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上），也不可长时间坐着。 坐着时，鼓励与看护者一起阅读和讲故事。 保持11-14小时的优质睡眠，包括打盹、有规律睡眠和唤醒时间。

3-4岁的儿童应：