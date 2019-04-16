视觉中国股票交易异常波动公告：恢复服务时间另行公告

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站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:视觉中国在发生“黑洞门"后股票连续三个跌停，多家基金下调估值。对此，视觉中国发布股票交易异常波动公告称，经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境发生重大变化情况。公司正配合监管部门的要求进行彻底整改，公司此期间主动暂时关闭了网站。



除公共传媒对上述事项进行转载报道外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

公告还称，网站恢复服务的具体时间，公司将另行公告。

以下为公司关注并核实的相关情况内容：

公司对需核实的情况进行了自查，就相关问题对控股股东、实际控制人进行了核实：

1.经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境发生重大变化情况：公司于 2019 年 4 月 12 日披露了《关于公司网站暂停服务的公告》。公司正在根据相关法律法规并配合监管部门的要求进行彻底整改，公司此期间主动暂时关闭了网站。网站恢复服务的具体时间，公司将另行公告。

3.经核实，除公共传媒对上述事项进行转载报道外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.经核实，公司、公司控股股东和实际控制人除上述已经披露的重大事项外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;

5.经查询，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。