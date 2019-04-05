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搜狗回应“统计加班时长裁员”：工作时长符合国家规定

2019-04-05 14:40 稿源：站长之家  0条评论
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搜狗，王小川

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 4月5日 消息：日前，有搜狗员工在社交平台上爆料称，公司正在进行“统计加班时长裁员”，身边很多同事每天为了凑时长，至少坚持够 11 个小时。

继搜狗CEO王小川回应表示，公司没这样的要求。并反驳道，即便有，像楼主这样不认同公司制度，既不去适应，又不向公司反馈建议，只知道磨时间，乱嚼舌头的人离开了更好。

搜狗公司官方也表示，工作时长符合国家规定，因工作需要且经过公司审批程序批准的延长工作时间，公司将依法支付加班补贴或安排调休。


以下为搜狗官方回应：

搜狗严格遵守国家法律法规，工作时长符合国家劳动法的相关规定，公司规定的标准工作时间为每周 5 个工作日，每日 8 小时，每周 40 小时。因工作需要且经过公司审批程序批准的延长工作时间，公司将依法支付加班补贴或安排调休。

此外，作为一家人性化的公司，为更好的体现以人为本、科学管理的工作理念，搜狗还推行了不定时工作制。即员工工作时间可以根据其工作岗位职责的要求灵活安排，只要整体工时满足规定即可。

无论是标准工作制，还是不定时工作制，在公司员工手册及劳动合同里均有明确的规定和说明，充分保障了员工的劳动者权益。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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