比特币成法国街头艺术作品和“黄马甲”抗议活动的一部分

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 20 日消息：据ambcrypto消息，比特币无疑是世界上最有影响力的加密货币，据最新报道，这种加密货币跟法国巴黎一件街头艺术品也扯上关系了。



在法国，越来越多街头艺术也展示了与比特币有关的作品。法国艺术家Pascal Boyart(Pboy)一直通过自己的作品积极推广比特币。最近，Boyart创作并展示了一件街头艺术品，里面嵌入了比特币二维码。Boyart创作画作描绘了法国画家尤金·德拉克洛瓦手里拿着张燃烧着的 100 欧元的钞票。

巴黎抗议者中，越来越多的人也开始支持比特币。此前“黄马甲”抗议活动中就有人身穿写有“买比特币”的黄色背心。

尽管如此， 加密钱包提供商Ledger首席执行官Eric Larchevque表示，大多数参与黄色背心抗议者并没用真正了解比特币……他们并不真的认为加密货币能解决他们的问题。

比特币狂热爱好者Max Keiser表示，如果每个法国人都将20 %的银行存款兑换成比特币……法国银行和政府将会崩溃，将可避免许多流血事件。"