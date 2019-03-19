“扫一扫”分享到微信

见闻

腾讯回应多闪APP弹窗信息：纯属偷换概念的无稽之谈

2019-03-19 21:09 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

腾讯

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息：今日有报道称，腾讯多闪竞争再度升级，多闪向用户发送弹窗，称由于腾讯方面的要求，希望用户修改在多闪或者微信上的账户头像与昵称。关于字节跳动旗下多闪APP弹窗推送的信息，腾讯回应称纯属偷换概念的无稽之谈。腾讯还表示，针对抖音和多闪的不正当竞争以及侵犯用户合法权益的行为，腾讯公司已经向法院提起诉讼并同时申请了行为禁令。

image.png

腾讯公关总监在微博上回应称，既然有人喜欢推送，喜欢发稿，那就把事说明白：1，我们的确向法院提起诉讼。原因是抖音超范围和违规使用来源于微信/QQ的用户头像、昵称等数据，并擅自将其提供给多闪产品使用。2，微信/QQ从未授权多闪使用登录服务，一个吊诡的问题是，它是怎么获得用户微信/QQ头像和昵称的呢?3，我们提起诉讼并申请了行为禁令，是禁止该公司的非法抓取用户数据，针对的是授权登录行为，我们将充分尊重法院的依法裁决结果。但对方的推送把它混淆成了用户上传行为。

以下为腾讯方面回应申明全文：

关于某APP弹窗推送的信息，纯属偷换概念的无稽之谈。事实是：

1、 抖音违反诚信原则超范围和违规使用来源于微信/QQ的用户头像、昵称等数据，并擅自将腾讯提供给抖音的微信/QQ账号授权登录服务提供给多闪使用。

2、 同时，抖音违反开放平台用户协议、商业道德以及相关法律，将来源于微信/QQ开放平台的微信/QQ头像、昵称等数据提供给多闪使用。

3、 更为严重的是，在用户仅注册了抖音、未注册多闪的情况下，多闪仍然非法从抖音获取了用户的微信/QQ头像和昵称。

4、 我们认为，用户个人信息的获取和使用必须遵循“合法、正当、必要”原则和三重授权原则。抖音和多闪的上述行为，严重侵犯了开放平台共享数据的安全，更直接侵犯了用户合法权益。

基于以上，针对抖音和多闪的不正当竞争以及侵犯用户合法权益的行为，腾讯公司已经向法院提起诉讼并同时申请了行为禁令。

腾讯公司将充分尊重法院的依法裁决。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

摩拜 哈啰 共享单车押金

摩拜、哈啰回应交通部新规：积极响应 可净化行业

· 摩拜 哈啰 共享单车押金
京东 京东员工 京东管理

京东回应"要求员工梳理亲属关系"：建立公平职场环境

· 京东 京东员工 京东管理
航天信息 阿里巴巴 区块链

航天信息与阿里巴巴签订协议，面向区块链等领域展开合作

· 航天信息 阿里巴巴 区块链
比特币 比特币支付 加密货币支付 原创

瑞士最大在线零售商开始接受比特币等多种加密货币支付

· 比特币 比特币支付 加密货币支付
豆瓣 豆瓣相互表扬小组 豆瓣评论 豆瓣影评 原创

在豆瓣相互表扬小组互夸是一种什么样的体验？

· 豆瓣 豆瓣相互表扬小组 豆瓣评论
外卖小哥 外卖小哥闯红灯被罚抄交规 交警 交规 原创

外卖小哥闯红灯被罚抄交规 网友：宁等三分，不抢一秒

· 外卖小哥 外卖小哥闯红灯被罚抄交规 交警
微信 以微信好友数算成绩 朋友圈 微商 微信好友 原创

河南某大学以微信好友数算成绩 一千以上才及格

· 微信 以微信好友数算成绩 朋友圈
雷神科技 三八节妇女 女装大佬

羡慕三八节妇女放假半天？雷神科技：男同胞女装享同等待遇

· 雷神科技 三八节妇女 女装大佬
编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧 编程大赛 程序员 原创

真硬核！贴吧举办杨超越杯编程大赛 200多名程序员报名参加

· 编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧
功能机 18.6万元手机丢了 手机 劳斯莱斯 原创

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

· 功能机 18.6万元手机丢了 手机
查看更多
﻿

编辑推荐

今日头条起诉微信公众号“龙飞”侵权 获赔10万元

[产权]· 03月19日

胡润发布少壮派白手起家富豪榜：拼多多黄铮排名第二

[数说]· 03月19日

字节跳动回应“直播大中台”：为了提供更好的服务

[见闻]· 03月19日

黑鲨游戏手机2图赏 硬核手游玩家的必备利器

[数码]· 03月19日

交通运输部发布新规：运营企业原则上不收取用户押金

[见闻]· 03月19日

公司凉凉怪风水？望京SOHO：起诉自媒体神棍局案已开庭

[产权]· 03月19日

中国移动在雄安新区正式开通5G试验网 支持8K高清直播

[见闻]· 03月19日

高德地图上线西湖一键智慧游 以后不用做攻略了

[见闻]· 03月19日