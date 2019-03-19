腾讯回应多闪APP弹窗信息：纯属偷换概念的无稽之谈

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站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息：今日有报道称，腾讯多闪竞争再度升级，多闪向用户发送弹窗，称由于腾讯方面的要求，希望用户修改在多闪或者微信上的账户头像与昵称。关于字节跳动旗下多闪APP弹窗推送的信息，腾讯回应称纯属偷换概念的无稽之谈。腾讯还表示，针对抖音和多闪的不正当竞争以及侵犯用户合法权益的行为，腾讯公司已经向法院提起诉讼并同时申请了行为禁令。



腾讯公关总监在微博上回应称，既然有人喜欢推送，喜欢发稿，那就把事说明白：1，我们的确向法院提起诉讼。原因是抖音超范围和违规使用来源于微信/QQ的用户头像、昵称等数据，并擅自将其提供给多闪产品使用。2，微信/QQ从未授权多闪使用登录服务，一个吊诡的问题是，它是怎么获得用户微信/QQ头像和昵称的呢?3，我们提起诉讼并申请了行为禁令，是禁止该公司的非法抓取用户数据，针对的是授权登录行为，我们将充分尊重法院的依法裁决结果。但对方的推送把它混淆成了用户上传行为。

以下为腾讯方面回应申明全文：

关于某APP弹窗推送的信息，纯属偷换概念的无稽之谈。事实是：

1、 抖音违反诚信原则超范围和违规使用来源于微信/QQ的用户头像、昵称等数据，并擅自将腾讯提供给抖音的微信/QQ账号授权登录服务提供给多闪使用。

2、 同时，抖音违反开放平台用户协议、商业道德以及相关法律，将来源于微信/QQ开放平台的微信/QQ头像、昵称等数据提供给多闪使用。

3、 更为严重的是，在用户仅注册了抖音、未注册多闪的情况下，多闪仍然非法从抖音获取了用户的微信/QQ头像和昵称。

4、 我们认为，用户个人信息的获取和使用必须遵循“合法、正当、必要”原则和三重授权原则。抖音和多闪的上述行为，严重侵犯了开放平台共享数据的安全，更直接侵犯了用户合法权益。

基于以上，针对抖音和多闪的不正当竞争以及侵犯用户合法权益的行为，腾讯公司已经向法院提起诉讼并同时申请了行为禁令。

腾讯公司将充分尊重法院的依法裁决。