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三星Galaxy S10加密货币钱包只兼容以太坊和基于以太坊的ERC20代币

2019-03-11 17:30 稿源：站长之家  0条评论
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三星

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 11 日消息：Coindesk消息，三星电子公布了其旗舰手机Galaxy S10。最近报道称，三星区块链钱包目前只兼容以太坊(ETH)和基于以太坊的ERC20 代币，尚不支持比特币(尽管比特币标识出现在较早前发布的演示图像中)。

钱包还支持四款dapp应用：加密游戏平台Enjin、美容社区Cosmee、加密收藏品平台CryptoKitties和商户支付服务CoinDuck。这款钱包应用程序只能在三星Galaxy Store下载到Galaxy S10 手机上。

据称，这些钱包应用只能从用S10 手机在三星Galaxy Store上下载。该公司表示，计划在未来将这项服务扩展到更多的设备和支持更多加密货币。该手机于 3 月 8 日正式从预售开始发货。

就在几周前，三星确认Galaxy S10 内置硬件存储设备支持存储加密私钥，并披露了其存储解决方案区块链密钥库(Blockchain Keystore)的细节。三星区块链钱包将与区块链密钥库(Blockchain Keystore)结合使用，旨在让用户使用该新技术简化交易流程。据此前消息，通过支持CoinDuck dapp，用户也可以向商家付款。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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