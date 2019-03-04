李彦宏两会提案：建立数据共享机制 构建智能交通解决方案

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站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:今天， 2019 全国“两会”正式开幕，全国政协委员、百度董事长李彦宏参加了中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议。今年是李彦宏带来了三个与人工智能相关的提案。

在智能社会方面，李彦宏建议：

1. 由政府主管部门牵头，组织跨学科领域的行业专家、人工智能企业代表、行业用户和公众等相关方，开展人工智能伦理的研究和顶层设计，促进民生福祉改善，推进行业健康发展，掌握新一轮技术革命的主动权。

2. 以人为核心，明确人工智能伦理原则，加强相关研究，以老百姓的美好生活为终极目标，兼顾行业创新发展。

3. 强化领军企业担当，加快人工智能伦理原则落地，让人工智能提供的信息和服务帮助人们成长和发展。加强国际交流，凝聚全球共识。

在智能交通方面，李彦宏建议：

1. 国家进一步加强引导，建立数据共享和使用机制，鼓励各地探索并构建智能交通解决方案。加快车路协同标准制定。

2. 推进交通基础设施智能化改造，鼓励各地政府增加车路协同路侧设备布设，开发车路协同管理平台。

3. 开展智能交通应用示范，选取有条件的城市，率先部署智能交通信号灯、智能停车等应用，并逐步向全国推广。

在电子病历方面，李彦宏建议：

1. 由国家卫健委牵头，在电子病历数据的管理、科研及使用方面统筹规划，加快相关智能应用的探索，助力形成优质高效的医疗卫生服务体系。

2. 继续推行并完善电子病历填写标准，鼓励医疗机构与科研院所、企业加强合作，提升我国电子病历数据资源的规模和质量。

3. 完善数据应用的技术标准和法律保障，加快相关法律、管理规范的制定，开发数据流通和安全保障的机制。

4. 加快推进电子病历的科研和应用，在确保安全的前提下，鼓励企业、国家临床医学研究中心和专业性行业组织等联合开展探索、择优落地试点，推动癌症、心脑血管疾病等重大健康问题攻关。相关技术成熟后，向基层医疗机构推广，从供给侧解决百姓看病难问题，助力“健康中国”战略早日落地。