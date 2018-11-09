国家广电总局：综艺节目主要嘉宾片酬不得超过嘉宾总片酬的70%

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:今日，国家广电总局发文称：各电视上星综合频道19：30-22： 30 播出的综艺节目要提前向总局报备嘉宾姓名、片酬、成本占比等信息，每个节目全部嘉宾总片酬不得超过节目总成本的 40%。

此外，主要嘉宾片酬不得超过嘉宾总片酬的70%。每部电视剧网络剧(含网络电影)全部演员片酬不超过制作总成本的40%，其中主要演员不超过总片酬的70%。