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国家广电总局：综艺节目主要嘉宾片酬不得超过嘉宾总片酬的70%

2018-11-09 16:45 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:今日，国家广电总局发文称：各电视上星综合频道19：30-22： 30 播出的综艺节目要提前向总局报备嘉宾姓名、片酬、成本占比等信息，每个节目全部嘉宾总片酬不得超过节目总成本的 40%。

此外，主要嘉宾片酬不得超过嘉宾总片酬的70%。每部电视剧网络剧(含网络电影)全部演员片酬不超过制作总成本的40%，其中主要演员不超过总片酬的70%。

QQ截图20181109164739.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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