苹果发布会 2018 新款 MacBook Air 大更新：苹果新款笔记本详情介绍

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 31 日消息，北京时间昨天晚间，苹果在纽约布鲁克林音乐学院召开了秋季第二场发布会。苹果在发布会上如期推出了两款 iPad Pro 以及新款 Apple Pencil 和 Keyboard，第四代 Mac mini 还有全新的 Macbook Air。

图片来自 Apple

其中此前一度被外界认为苹果将取消的 MacBook Air 产品线而带来了众多更新。新款 MacBook Air 搭载了 13.3 英寸的 Retina 显示屏，400 万像素，色彩提升 48%。开机键支持 Touch ID 指纹识别，并且不带 Touch Bar，采用 T2 安全芯片保护数据安全，此外还更新了第三代蝶式键盘。

机身方面，新款 MacBook Air 薄了 10%，体积小了 17%，重量 2.75 磅，减少 0.25 磅。机身两侧拥有一个 3.5mm 音频接口，2 个 USB-C 接口，机身使用了 100% 回收铝制造。

另外 MacBook Air 此次也搭载了 Intel 第八代双核处理器，内存最高可达 16GB，速度提升了 2 倍，存储最高可升至 1.5TB SSD，速度较之前快 60%，官方宣称可达 12 小时续航。

关于 2018 款新 MacBook Air 的更多详细情况可登陆苹果中国官网查看： https://www.apple.com/cn/macbook-air/