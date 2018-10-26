集强悍性能与卓越智慧 全能旗舰华为Mate 20 X发布

2018年10月26日，华为Mate 20系列在上海东方体育中心正式发布。作为华为2018年度压轴旗舰，华为Mate 20系列配备更先进的7nm芯片麒麟980、全新徕卡三镜头，同时搭载基于Android 9.0的全新EMUI 9.0操作系统以及全新外观设计。同时，华为Mate 20系列不仅再度与全球知名高端设计品牌Porsche Design，联手打造了华为Mate 20 RS 保时捷设计，更还有Mate系列首款集强悍性能与卓越智慧于一身的7.2英寸全景巨幕屏超大屏旗舰手机华为Mate 20 X，它的亮相也将发布会推向新的高潮。

华为消费者业务CEO余承东表示：“这是华为Mate系列在游戏影音方面的一次尝试和突破，通过将7.2尺寸的屏幕、麒麟980处理器、GPU Turbo 2.0技术、先进的石墨烯膜+均热板液冷技术组合散热系统、双卡双4G双VoLTE、超大容量电池以及全新的徕卡三镜头等一系列华为独有的尖端科技集于一身，打造出全新的华为Mate 20 X，为消费者带来了一部在影音游戏娱乐方面有震撼体验的高端旗舰产品。”

7.2英寸全景巨幕屏 极致影音视觉盛宴

华为Mate 20 X配备7.2英寸2K级别FHD+显示屏，拥有87.83%超高屏占比，震撼视野，震动人心。游戏时，大屏的触控体验，让你操作游刃有余。而在观看视频时，大屏的广阔视野让大视觉充斥全场，让大场面一览无余。

华为Mate 20 X搭配天“声”澎拜的超动态立体双扬声器，营造出超强全景立体声场，智能优化声效呈现宽广音域，高音稳健、中音精准、低音浑厚，让你不论是观影亦或是游戏体验，都拥有出众的环绕立体声调教，带来身临其境的音效体验。

此外，华为Mate 20 X还支持华为独有的无线投屏功能，摆脱线缆束缚，轻松一键投射，随时随地自由分享，同时一机两用双屏运行，工作娱乐互不干扰。

更先进的7nm芯片麒麟980，游戏性能大幅提升

手机游戏已然成为当下人们生活中无法抛弃的必备选择，提升游戏性能也是为消费者更好的服务。众所周知，不论是PC游戏还是手机游戏对于GPU都有着极大的考验。华为Mate 20搭载的麒麟980处理器，不仅基于Cortex-A76构架开发打造，更采用3层8核设计，即：2超大核+2大核+4小核，大核为Cortex-A76(2.6GHz/1.92GHz)，小核为Cortex-A55。采用梯度架构保证手机资源不被浪费。分化出的11种职能进行CPU核心的调度，将资源利用率再度提高，功耗大幅度降低。

同时，首度商用Mali-G76 GPU，与上一代相比性能提升46%，能效提升178%。还创新性引入AI调频调度技术，能够实时学习帧率、流畅度和触屏输入变化，预测手机任务负载，动态感知手机使用过程中存在的性能瓶颈，及时进行调频调度。

尤其在游戏场景下，使用AI调频调度技术预测游戏每帧负载，预测准确性相对于传统预测方法可以提升30%以上，有效提升了游戏平均帧率，大幅降低游戏抖动率，减少游戏卡顿，为手游用户带来操作流畅、不卡顿的卓越游戏体验。

以3D手机游戏NBA2K18为例，麒麟980平均帧率接近60FPS，游戏整体体验远超业界同期水平，让手机轻松驾驭重载大型游戏，带来高帧畅爽游戏体验，绝对可以成为你征战王者荣耀、刺激战场的不二之选。

GPU Turbo 2.0，战力爆表持续高能

在26日的国内发布会上，GPU Turbo也迎来了2.0版本，这项革命性图形处理加速技术打通了EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈，在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构，实现了软硬件协同，使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升，画质、性能提升的同时，能耗下降，打破了性能与能耗的跷跷板。

通过软硬协同的图形加速技术，能够提高手机GPU的性能，使用GPU Turbo技术的手机，面对当前热门的游戏均可实现更好的体验。

5000mAh大容量电池加持，游戏时间更持久

大电池长续航一直都写在华为Mate系列的DNA中，而新推出的华为Mate 20 X电池容量方面也有所突破，内置了一块高达5000mAh的大容量电池，搭配完善的AI智能节电技术，续航强劲持久，可以满足用户使用一天以上的需求。充电方面搭载4.5V/5A HUAWEI SuperCharge超级快充，通过德国莱茵TÜV权威安全认证，更快更安全。

石墨烯膜+均热板液冷技术组合散热系统，持久游戏冷静制胜

作为一款主打游戏影音的旗舰手机，长时间处于高性能游戏状态必不可少，为了有效控制手机长时间使用后的发热状况，华为Mate 20 X将石墨烯膜+均热板液冷技术组合散热系统纳入手机，在新型科技材料的使用上再次引领行业。

均热板同时覆盖了华为Mate 20 X处理器的大核、小核、GPU，处理器的热量通过更短的路径传到均热板上，并通过相变传热系统将热量扩散到整个机身。和热管相比，超宽的均热板对SoC热源覆盖，由原不足50%提升至100%全覆盖，构成散热的“高速公路”;石墨烯膜是由高导热石墨烯原材料压延而成，内部无胶水等低导热物质，导热能力大大提升，是业界领先的导热材料。

石墨烯膜+均热板液冷技术组合散热系统的应用，使华为Mate 20 X的散热能力较上代Mate 10提升约50%，发热集中点的温度较上代下降了3度以上，实现了室温TOP游戏的极端画质下，性能全开体验。

这是华为Mate系列上，首次推出屏幕尺寸达到7.2英寸的旗舰产品，在延续了强劲性能和超长续航特性的同时，更还首度加入了石墨烯膜+均热板液冷技术组合散热系统，而这也标志着Mate系列将会对目标用户进行更细致的划分，不仅继续为社会精英提供更出色的手机产品，更还为用户提供在影音娱乐方面有着更出众表现力的科技产品。

感受书写乐趣，HUAWEI M-Pen助力高效办公

作为大屏办公的利器，华为Mate 20 X还可以搭配具有4096 级压力感应的HUAWEI M-Pen(需单独购买)使用，敏锐的操控感可以为用户带来真实般的书写体验，便于提笔速记，帮助用户将耳中所闻、心中所想快速落于笔头。HUAWEI M-Pen还可还原用户的书写笔迹，并保存为PDF并进行打印，这也让华为Mate 20 X堪称移动办公场景下新锐精英高效、轻松办公的生产力工具。同时，用户也可以用HUAWEI M-Pen进行随手创作、绘画涂鸦，有着很高的可玩性。

4999元起，10月26日18：08多平台全面开售

华为Mate 20 X具有宝石蓝与幻影银共2种配色，科技与时尚浑然天成。其中华为Mate 20 X 6GB+128GB版售价4999元，8GB+256GB版售价5999元，10月26日18：08，华为Mate 20 X手机将在华为商城等各大主流电商平台及华为体验店、华为授权店等正式发售。