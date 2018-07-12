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三星Galaxy Note9宣传海报曝光：后置双摄和指纹+金色S Pen

2018-07-12 17:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 12 日消息：之前三星在官方推特上对Galaxy Note9 进行了预热，放出了一张目前可以确定是S Pen的图片，今天知名爆料平台Slashleaks放出了一张Galaxy Note9 的宣传海报。

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图源：SlashLeaks

从给出的图片上看，三星Galaxy Note9 基本还是延续了上代Note8 的设计风格，后置双摄镜头为水平排列，在相机旁边有LED闪光灯和心率传感器，摄像头下方则是指纹识别区域。机身下方从左往右依次是3.5mm耳机孔、type-c接口、话筒、扬声器以及S Pen插槽。

据目前已经报告的信息来看，配置上方面，三星Galaxy Note9 有两个版本，中国和美国市场仅有骁龙 845 处理器版本，其他地区还有三星Exynos9810 处理器版本，屏幕为6. 4 英寸2K分辨率全视曲面屏，最高8GB运行内存+512GB机身存储，4000mAh电池，S pen新增蓝牙功能，后置指纹识别，后置 1200 万+ 1200 万像素双摄镜头。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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