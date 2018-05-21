荣耀8青春版可升级Android 8.0+EMUI 8.0

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 21 日消息：在经过多次内测之后现在荣耀 8 青春版开启了大量会员用户Android 8.0+EMUI 8. 0 的测试，这次名额为 2 万名，比较麻烦的是需要在【会员服务】里面进行申请。

荣耀 8 青春版是去年 2 月份发布的一款千元手机，距今已经过去了一年多的时间，能够升级到Android 8. 0 会有不错的体验。适配机型有：荣耀 8 青春版全网通标配版(3G+32G)PRA-AL00，荣耀 8 青春版全网通高配版(4G+32G)PRA-AL00X，荣耀 8 青春版全网通尊享版(4G+64G)PRA-AL00/AL00X，荣耀 8 青春版移动全网通定制高配版(4G+32G)PRA-TL10，荣耀 8 青春版移动全网通定制尊享版(4G+64G)PRA-TL10 等。

配置方面，荣耀 8 青春版采用了一块5. 2 英寸1080p屏幕，搭载麒麟 655 八核处理器，后置 1200 万像素摄像头，前置 800 万像素摄像头，电池容量为3000mAh。