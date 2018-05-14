苹果 CEO 库克于母校杜克大学毕业演讲全文：要敢于不同凡想！

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 14 日消息，苹果公司 CEO 蒂姆·库克(Tim Cook) 在周日回到了母校杜克大学，在那里他获得了 MBA 学位并对 2018 届毕业生发表了毕业演讲。

库克在演讲中表示：「在技术的帮助下，每个人都有自己的工具、潜力和能力去建立一个更美好的世界。因此，对于人们的生活来说，这是最好的时代。」

库克还向苹果的历史和创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）致敬，敦促学生们要「敢于不同凡想」。

库克在母校杜克大学演讲全文内容如下：

嗨，蓝魔们（杜克大学别名），我很高兴回到这里。

很荣幸能够站在大家的面前，你们都是毕业典礼的主角，也是杜克大学最新的毕业生。

我在 1988 年获得了福库商学院的学位。在准备这次演讲的时候，我与当时最喜欢的一位教授取得了联系。他的名字叫做鲍勃·雷宁海默（Bob Reinheimer），负责「管理交流」课程的教学，这门课程可以提高你的演讲技巧。

我们已经有几十年没有联系过了，所以当他告诉我可以在母校演讲之后，我很激动。他说他想起了一位在上世纪 80 年代教过的学生，不仅极具演讲天赋，而且还有聪明的头脑和迷人的个性。

他说当时他就知道，这个人注定不平凡。

你能想象听到这些赞美后我是什么感觉，雷宁海默对人才一向有着敏锐的嗅觉，如果非要我评价的话，我觉得他的看法都是正确的。

梅琳达·盖茨（Melinda Gates，比尔盖茨夫人）之前也来过这里演讲，我很感激鲍勃、迪安·博尔丁（Dean Boulding）和所有教过我的杜克大学教授。在我的职业生涯中，他们的谆谆教导一直陪伴着我。

我还要感谢普莱斯（Price）主席、杜克大学的教职人员以及其他董事会成员，感谢他们愿意与大家交流，我也想感谢在座所有获得学位的人。

最重要的是，祝贺大家成为 2018 届杜克大学毕业生！

没有人能只靠自己取得成绩，因此我还要替大家感谢你们的父母、祖父母和为你们加油的朋友，就像他们每天陪伴你们一样，让我们向他们表示感谢。

今天让我想起了我的母亲，她看着我从杜克大学毕业。如果没有她的支持，我当年不会站在这里，今天更不会站在这里。

今天是母亲节，在这里我们要特别感谢所有的母亲。

在这里我保存了美好的回忆，和一些今天依然还是朋友的人不仅在一起学习，还为每一次胜利欢呼。

当我们深情的回顾这几年，你会发现现在到了告别过去的时光、继续向前看的时候了。从今天开始行动，生活由你们自己掌控。

你们活在一个充满挑战的时代与世界。

我们的国家现在存在严重的分歧，太多的美国人拒绝听取任何与自己不同的意见。

我们的星球正在变暖，未来会有毁灭性的后果，但有人却否认这样的现实。

我们的学校和社区都在遭受着严重的不平等待遇，不能保证每个学生都能接受良好的教育。

但面对这些问题，我们并非无能为力，可以通过自己的努力去纠正它。

没有哪一代人比你们拥有更强大的力量，没有哪一代人比你们能够更快的做出改变。我们现在实现目标的速度已经大幅缩短，在科技的帮助下，每个人都可以通过工具、潜能和自己的能力建设一个更美好的世界。

这是有史以来最好的时代，无论你选择如何对待自己的生活，也无论你将自己的激情燃烧在哪里。

我希望大家能好好利用自己的力量，这个世界远远要比你想象得更美好。

其实我也并非总是能够清晰的看清自己，但我明白，人生最大的挑战就是拥有知道何时打破传统的智慧与勇气。

不要只是一昧的接受今天你所生活的世界，不要安于现状。

没有无法突破的挑战、没有永远不会进步的人，大家要敢于尝试不同的东西，要敢于「不同凡想」（Think Different）。

我很幸运，能够从一位坚信这条理念的人那里学习很多东西。他之所以能够改变世界，就是因为他坚信要追随自己的理想，不能循规蹈矩。他就是我的朋友和导师，史蒂夫·乔布斯。

史蒂夫认为，伟大的思想来自于不安分的内心以及拒绝接受现有的规章制度。这些原则在今天依然指引着苹果的发展方向。

我们坚决反对全球变暖，这就是为什么我们要用百分之百的可再生资源来维持苹果的运营。

我们拒绝以技术为借口，剥夺用户的隐私权。因此苹果选择了一条不同的道路：尽可能不去收集用户数据，我们非常尊重用户的权力和思想，因此我们知道这一切都属于用户。

在每一个方面、每一个转折点，我们要问自己的问题不是「我能做什么」，而是「我应该做什么」。

因为史蒂夫告诉我们，这就是改变的力量，从他身上我学会了永远不要安于现状。

我相信这种心态对年轻人来说是顺其自然的事情，你们不要放弃这种年轻人的特质。

所以今天的仪式不仅仅是授予大家学位，而是向大家提出了一个问题。

你们会如何挑战现状？如何推动世界的发展？

50 年前的今天，1968 年 5 月 13 日，罗伯特·肯尼迪（Robert Kennedy）在内斯加州参加竞选，同样与一群备受困扰的学生们进行了交谈。

这是非常困难的时期，当时美国在越南处于战争状态，在美国国内的城市里也爆发了暴力和骚乱。一个月之前，马丁·路德金（Martin Luther King）博士被害，这个国家蹒跚前行。

肯尼迪向学生们发起了行动的号召，当你们看到这个国家里许多人被贫困和歧视深深困扰、看到他们遭遇不公平和不公正的对待时，你应该是最后一个放弃的人。

肯尼迪的话在今天依然还萦绕在我们的脑海中。

无论你选择什么道路，医学、商业、工程、人文学科，无论什么都会激发你的热情。即使这个世界无法改变，你也应该是最后一个放弃努力的人。

杜克大学的毕业生们，除了最后一个放弃努力之外，还应该是第一个改变它的人。

你们所接受的都是世界一流的教育，你应该为之努力奋斗，因为并不是所有人都有这样的机会。

你们有这样的资格，因此也要承担这样的责任，来更好的努力 。这并不容易，还需要很大的勇气。

但这种勇气不仅能帮助你们拥有更充实的生活，而且还能改变别人的生活。

因为要深信你所坚持的都是正义的事业。

因为大家知道，即使面对所有逆境，都应该不懈努力为下一代创造更好的东西。

我们可以从别人的例子中学到什么，如果你们希望改变世界，那么就要有无畏的精神。

现在，也许身处毕业典礼的你们正在考虑自己将来的工作、不知道未来会住在哪里、还在为如何偿还学生贷款发愁。我知道这些都是应该担忧的事情，但不要让这些阻碍妨碍你做出改变。

无畏意味着勇敢迈出第一步，即使你不知道它会将你带往何处。也许驱使你的是更崇高的目标、也许是周围人的目光。当你独自一人的时候，才会看到自己真正的问题，而不是与大家站在一起的时候。

如果勇敢站起来，就不要担心失败。要勇于与别人交流，不要害怕被拒绝。如果你内心深处拥有善良与正直，那么就算暂时没有人了解你、就算现在你无关紧要，相信我，属于你的时代早晚都会到来。

更重要的是，当你的时代来临时，就能找到解决问题的方法。在一次又一次的尝试中，正是无所畏惧的精神激励着我们。

就像佛罗里达州帕克兰学校的学生们一样，他们不惧怕枪支暴力带来的威胁，并没有保持沉默，而是为了目标团结了数百万人。

还有那些勇于站出来对性骚扰「说不」的女性，她们的光辉照耀到了最黑暗的地方，让我们朝着更加公正和公平的未来前进。

像那些为了争取自己移民权力而斗争的人一样，他们明白只要有所贡献，就能构建一个美好的未来。

要成为最后一个放弃的人，也要成为第一个为更好的生活奋斗而站出来的人。

1964 年，马丁·路德金在发表演讲时，台下坐满了人，那些没有座位的学生则拥挤在草坪上。那时路德金博士就告诫学生们，人们总有一天都要为自己的行为付出代价，作恶的坏人如此，那些沉默和冷漠的“好人”也是如此。

马丁·路德金曾在杜克大学说过：「只要做对的事情，永远都是最好的时机。对你们来说，毕业生们，现在是时候行动了。」

做对的事情，永远都不会太晚。

为将来做好打算，让我们一起前进，并且带领别人共同进步。

谢谢大家，祝贺你们，2018 届的毕业生们。