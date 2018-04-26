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数码日爆

分析机构公布三星S9/S9+首月销量：并没有那么惨

2018-04-26 10:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4 月 26 日消息：三星在今年 2 月 26 日发布了Galaxy S9 和S9+两款新旗舰手机，关于这两款手机有媒体爆料销量并不太好，不过近日分析机构Canalys表示三星Galaxy S9/S9+的首个 30 天销量超过了 800 万台。

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虽然这一数目并不如之前的S7/S7 edge的 900 万销量，但是要比去年的S8 系列多，canalys表示其中有 280 万台投放在美国市场， 100 万台在韩国。预计三星S9/S9+最终将卖出 4500 万台。这么来看，其实也没有媒体说的那样，销量很差。

三星Galaxy S9/S9+的配置参数如下：

屏幕：5.8 英寸 / 6.2 英寸(直角) Super AMOLED 18.5：9 显示屏

核心：高通骁龙 845 移动平台 / 三星 Exynos 9810 移动平台

运存：4GB / 6GB

存储：64GB /128GB /256GB (支持最高 400GB 内存卡扩展)

前置：800 万像素(F/1.7)

后置 ：1200 万像素(Galaxy S9，F/1.5 光圈，OIS 防抖)/ 1200 万(Galaxy S9+，「可变式光圈」F/1.5、F/2.4，OIS 防抖) +1200 万(F/2.4)像素

电池：3000mAh / 3500mAh

系统：Android 8.0 Oreo

其他：IP68 / 无线充电 / 虹膜识别 / 面部识别 / 指纹识别

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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