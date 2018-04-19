2599 元起！荣耀 10 正式发布：麒麟 970 加持「会变色更潮美」

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 19 日消息，今天下午，荣耀在上海正式发布了旗下最新旗舰机型——荣耀 10。荣耀 10 主打「会变色更潮美」，采用了颜值颇高的变色极光镀膜和双轴曲面玻璃设计。

外观方面，荣耀 10 采用了 5.84 英寸 2280×1080 「小萌脸」全面屏，前置指纹识别湿手亦能轻松解锁，背部首创了变色极光镀膜工艺，官方表示用打造一台手机的时间来打造一片背壳，工艺难度极高，提供幻影蓝、幻影紫、海鸥灰和幻夜黑四种配色。

拍照方面，荣耀 10 后置摄像头采用 2400 万像素 + 1600 万像素双镜头，双 F1.8 大光圈，具备更快的双核相位对焦能力。荣耀 10 在手机的拍摄功能中引入 AI 2.0 能力，支持AI人景分离，专业虚化；AI秀发识别、五官分区、智能塑形、智能补光；AI相册智能识别场景&人像，面孔识别自动归类。

配置方面，荣耀 10 搭载了麒麟 970 处理器，配备 6GB 内存 + 64/128GB 存储组合，搭载 3400mAh 电池，采用 5V/4.5A 超级快充，25 分钟即可充 50% 的电量，搭载 EMUI 8.1（基于Android 8.1）。

价格方面， 荣耀 10 6+64GB 版售价 2599 元，6+128GB 版售价 2999 元，将于 4 月 19 日到 26 日预约，4 月 27 日首销。

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