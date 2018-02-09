360 N6Pro迎来一波降价：骁龙660+6GB 到手1699元

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 9 日消息：360 N6 Pro是 360 在去年 11 月 28 日推出的一款全面屏手机，另外搭载了骁龙 660 处理器加上6GB的运行内存， 1899 元的售价，受到不少消费者的喜爱。现在春节临近，又赢来了一波换机潮， 360 也推出了相关的促销活动。

目前在京东商城，360 N6 Pro 6GB+64GB版本售价 1799 元，比首发价格降了 100 元，另外还可以领取一张满900- 100 的优惠券，实际到手只要 1699 元，性价比非常高了。

外观方面，360 N6 Pro采用了双面玻璃设计，官方表示该机严格按照对称式的平衡美学去精心排布每一个器件的位置，谨慎处理好每一处细节，诠释秩序俨然的好设计。配置方面，360 N6 Pro采用一块5. 99 英寸全面屏，分辨率为2160*1080。搭载高通骁龙 660 处理器，4GB/6GB运行内存+64GB/128GB机身存储。前置 800 万像素摄像头，后置 1600 万像素+ 200 万像素双摄镜头。内置4050mAh容量电池，支持快充。

目前的价格已经算是很实惠了，有兴趣的可以去看看了。