“扫一扫”分享到微信

趣咖

淘宝拍卖造物节另类门票 一块板砖被拍到200多万

2018-08-15 17:00 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com)8 月 15 日消息 一年一度的淘宝造物节又要来了，今年的造物节同样也是亮点多多。除了“混合现实”购物体验“淘宝买啊”、“未来购物街区”之外，淘宝还推出了限量版百年造物节门票——一块金砖，目前已在淘宝拍卖平台开启竞拍，起拍价 100 万。

从官方宣传图透露信息显示，这块板砖的使用年限是 102 年，全球仅限 1 位。拥有者不但可 102 年免排队入场，还享受五星级酒店、头等舱、专车接送、保镖等诸多福利。且造物节活动期间，还可免费带 10 人入场。门票不可私自交易，转让需联系工作人员办理转赠手续。

5e0b3d25ly4fuac406mxcj20v91von7l.jpg

一块镀金的砖卖 100 万会有人买?不少网友调侃称买这个的人家里怕是真的有矿吧。结果，接下来的情况让大家开始怀疑人生，这板砖还真的有人买，而且还不少。淘宝拍卖出价记录显示，截至昨晚 19 点，这块板砖已经被拍到了 200 多万。而有意思的是，据官方透露，这块板砖是在西湖边捡的。这波操作简直666~

对此，网友不禁感慨这是目前见过最贵的门票了，以后老了就可以很自豪地对子孙说：我能给你留下的资产也就是这块砖了~

5e0b3d25ly4fuac406m80j20v91vo44w.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

阿里巴巴CEO张勇：淘宝不再是货架 而是创造用户需求

阿里巴巴CEO张勇：淘宝不再是货架 而是创造用户需求

淘宝BUY+背后的TVR 想要成为中国的Valve

淘宝BUY+背后的TVR 想要成为中国的Valve

淘宝造物节七宗“最”：排第一的是大长腿

淘宝造物节七宗“最”：排第一的是大长腿

互联网造节2.0：套路有点深看准钱袋子才是真

互联网造节2.0：套路有点深看准钱袋子才是真

相关热点

女子网购保健品却收到鳄鱼 快递员贴错地址导致

· 女子网购收到鳄鱼 微商 网购

女主播脖子上挂拖鞋游西湖 称坚持30天粉丝就给打赏3万

· 女主播脖子上挂拖鞋游西湖 女主播 直播

周鸿祎荧幕首秀央视大剧《执行利剑》 饰演国内顶尖反病毒专家

· 周鸿祎

饿了么CEO亲自送外卖 订餐者：这牛我能吹一辈子

· 饿了么CEO亲自送外卖 饿了么 CEO

女子网购保健品却收到鳄鱼 快递员贴错地址导致

· 女子网购收到鳄鱼 微商 网购

女主播脖子上挂拖鞋游西湖 称坚持30天粉丝就给打赏3万

· 女主播脖子上挂拖鞋游西湖 女主播 直播

周鸿祎荧幕首秀央视大剧《执行利剑》 饰演国内顶尖反病毒专家

· 周鸿祎

饿了么CEO亲自送外卖 订餐者：这牛我能吹一辈子

· 饿了么CEO亲自送外卖 饿了么 CEO

酸菜鱼店环境脏乱差 外卖员看不下去举报

· 外卖员看不下去举报 外卖小哥 外卖

吻戏鉴定师成新职业 阿里招聘优酷数据标注师

· 吻戏鉴定师 阿里巴巴 优酷
查看更多
﻿

编辑推荐

厉害了！小爱同学月活设备超3000万，半年增速达500％

[动态]· 08月15日

日本通信巨头Line推出代币风险基金，投资区块链创企

[区块链]· 08月15日

OPPO R17 发布时间确定：首发骁龙 670+第六代大猩猩玻璃

[数码日爆]· 08月15日

中国网民个人隐私调查报告：很多人“一套密码走天下”

[动态]· 08月15日

支付宝刷脸支付开始商业化：未来或像二维码一样普及

[动态]· 08月15日

腾讯起诉乐华麦锐及三位艺人并称对方严重违约

[动态]· 08月15日

比特大陆最早9月在美申请上市,募资不超过30亿美元

[区块链]· 08月15日

马斯克遭到公司董事会严厉警告：禁止再发Twitter

[外闻]· 08月15日