淘宝拍卖造物节另类门票 一块板砖被拍到200多万

站长之家(ChinaZ.com)8 月 15 日消息 一年一度的淘宝造物节又要来了，今年的造物节同样也是亮点多多。除了“混合现实”购物体验“淘宝买啊”、“未来购物街区”之外，淘宝还推出了限量版百年造物节门票——一块金砖，目前已在淘宝拍卖平台开启竞拍，起拍价 100 万。

从官方宣传图透露信息显示，这块板砖的使用年限是 102 年，全球仅限 1 位。拥有者不但可 102 年免排队入场，还享受五星级酒店、头等舱、专车接送、保镖等诸多福利。且造物节活动期间，还可免费带 10 人入场。门票不可私自交易，转让需联系工作人员办理转赠手续。

一块镀金的砖卖 100 万会有人买?不少网友调侃称买这个的人家里怕是真的有矿吧。结果，接下来的情况让大家开始怀疑人生，这板砖还真的有人买，而且还不少。淘宝拍卖出价记录显示，截至昨晚 19 点，这块板砖已经被拍到了 200 多万。而有意思的是，据官方透露，这块板砖是在西湖边捡的。这波操作简直666~

对此，网友不禁感慨这是目前见过最贵的门票了，以后老了就可以很自豪地对子孙说：我能给你留下的资产也就是这块砖了~