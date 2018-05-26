世卫组织打脸海尔：未给海尔颁发“全球健康空气领袖品牌”

站长之家(Chinaz.com) 5 月 26 日消息 最近，海尔在京召开全球室内空气净化与人类健康研讨会，并有报道称世卫组织专家代表为海尔颁发“全球健康空气领袖品牌”。对此，世卫组织昨天发布有关对空气污染的不实报道声明，狠狠的打脸海尔，这也让海尔陷入了十分尴尬的境地。

据悉， 5 月 17 日，海尔在北京召开全球室内空气净化与人类健康研讨会，并邀请了世界卫生组织专家代表王宏才出席站台。针对该研讨会，有媒体报道称，世卫组织专家代表为海尔颁发“全球健康空气领袖品牌”。世界卫生组织官方则表表示，世界卫生组织并未给海尔或任何其他厂家颁发“全球健康空气领袖品牌”，也从未对海尔的空调产品或服务做过任何评价或评估。

世界卫生组织还指出王宏才并非世界卫生组织员工，也不是世界卫生组织专家。王宏才的言论及行为不代表世界卫生组织，世界卫生组织也不为其言论负责。并强调，没有世界卫生组织员工参加该研讨会。

以下为世界卫生组织官方声明全文：

世界卫生组织驻华代表处获知，近日部分媒体关于世界卫生组织的报道包含有关空气污染的错误和误导性信息。

世卫组织致力于传播准确、科学合理的信息，以推进关于公共卫生的讨论，使公众能对他们的健康作出明智的决定。世卫组织保留通过法律途径追究捏造和传播关于世卫组织的不实信息行为相关法律责任的权利。

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世卫组织关于空气污染不实报道的官方声明请见下文。要求有关媒体在其平台更正或删除下列不实报道。

错误信息一

媒体报道“世卫组织专家代表为海尔颁发‘全球健康空气领袖品牌’”、“世卫组织专家认可海尔空调‘造空气’”、“世卫组织专家代表：海尔空调为打赢全球空气治污战作出表率和示范”。

世界卫生组织声明：世界卫生组织并未给海尔或任何其他厂家颁发“全球健康空气领袖品牌”，也从未对海尔的空调产品或服务做过任何评价或评估。

错误信息二

媒体报道“世界卫生组织专家代表王宏才表示，希望海尔空调研发出更多更领先的技术和产品，为全球空气治理持续献计献策。”

世界卫生组织声明：王宏才并非世界卫生组织员工，也不是世界卫生组织专家。王宏才的言论及行为不代表世界卫生组织，世界卫生组织也不为其言论负责。

据世界卫生组织了解，王宏才是中国中医科学院针灸医院的员工。该医院是世界卫生组织传统医学合作中心，但合作中心并不是世界卫生组织的一部分。其员工不为世界卫生组织工作。该医院员工的言论不代表世界卫生组织。

错误信息三

媒体报道“世界卫生组织中国代表处负责人”、“世界卫生组织专家代表”出席“ 2018 年 5 月 17 日在北京召开的全球室内空气净化与人类健康研讨会”。

世界卫生组织声明：没有世界卫生组织员工参加该研讨会;包括世界卫生组织专家以及世界卫生组织驻华代表处员工，均未出席该会议。

错误信息四

某些媒体报道“世界卫生组织专家代表王宏才提到，室内空气污染90%来源于空调。”

世界卫生组织声明：在中国，室内空气污染的主要来源是用于烹饪或取暖的固体燃料(生物质或煤炭)的燃烧。点击获取更多信息。

错误信息五

某些媒体报道“开启海尔净界自清洁空调净化 8 分钟后，室内污染物含量降至5μg/m³(微克每立方米)，优于当时日颗粒物浓度7μg/m³的瑞士空气，且优于世界卫生组织在《空气质量准则》中提出的健康空气10μg/m³安全值。”

世界卫生组织声明：《世界卫生组织关于颗粒物、臭氧、二氧化氮和二氧化硫的空气质量准则 》(2005 年全球更新版)建议PM2. 5 的日平均值不高于 25 微克/立方米，年平均值不高于 10 微克/立方米。这个建议并非安全值。实际上，世界卫生组织已经指明没有证据显示存在一个安全阈值，即低于该浓度的暴露不会出现预期的健康危害效应。