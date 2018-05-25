王自如再怼罗永浩：别人骂你时，我没出来踩你够意思了

站长之家(Chinaz.com) 5 月 25 日消息 毫无疑问，王自如和罗永浩结怨已久，最近两人在锤子坚果R1 发布会前后又开撕了一番。今天，两人又因为王自如关于坚果 R1 评测视频开撕。

据悉，王自如在锤子坚果 R1 评测视频中，指出了多个坚果R1 的问题，为此有网友转发了一篇知乎上对王自如批判的文章。罗永浩在微博上回应表示，文章写得太歹毒了，没必要。不过 17 分钟的评测，居然有 7 个“很难理解的缺陷”，对一个“资深的专业测评人”来说，要做到这样也是挺不容易的。好在这一次，我没像四年前的傻逼罗永浩一样，直接去找我们无辜的工程师乱骂一通。

此外，罗永浩还分享了王自如曾发布的道歉视频，视频内容可以点击这里查看。

对于罗永浩充满嘲讽的言论，王自如再度回怼表示，“这几年不乐意搭理你们还来劲了，不用急，保密协议有效期还有一年，到时候给大家看看锤子给我们发的那六七十封邮件到底说了啥，然后摸摸脸问问自己疼不疼。”

王自如还向罗永浩强调，那道歉视频就甭看了，又不是给你道歉的。T1 当时做得不行还硬狡辩的地方现在也改的差不多了吧?这几年别人骂你的时候我没出来踩你够意思了 。

至于罗永浩和王自如两人谁是谁非很多人已经说不清了，不知道你又是怎么看的呢?