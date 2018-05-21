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小鸣单车破产清算，用户如何要回押金？截止日期是什么时候？

2018-05-21 15:04 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 5 月 21 日消息    自共享单车出现至今，已经有多家运营商因为资金的问题被迫倒闭了，而小鸣单车就是其中一家。现在，小鸣单正式进入破产清算，用户终于有机会要回自己的押金了。

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5 月 19 日，广东消委会官方微信公号称，小鸣单车的经营方——广州悦骑信息科技有限公司(以下简称“悦骑公司”)已经进入破产程序，根据《企业破产法》的相关规定，押金未能退还的消费者是对悦骑公司享有债权的债权人，可依法行使自己的权利，进行债权申报。

据悉，广州市中级人民法院已于 2018 年 5 月 18 日进行债权申报公告，公告明确了债权申报的期限、渠道以及程序等信息。押金未能退还的消费者可以根据公告要求，按时申报债权。大家注意了，债权申报截止时间是 2018 年 6 月 27 日。

那么消费者如何要回自己的押金呢?需要申报债权的消费者可这样操作：

1关注“小鸣单车破产工作信息”微信公众号或小鸣单车债权申报小程序

2进入“申报入口”

3点击“我要申报”进行申报

值得注意的是，债权申报截止时间是 2018 年 6 月 27 日，请大家及时申报!

广东省广州市中级人民法院公告如下：

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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