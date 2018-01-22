狼爸带娃骑行穷游，直播画面引争议 网友：6岁孩子怎么受得了

站长之家(Chinaz.com)注：现在的人喜欢挑战，喜欢“穷游”这都没什么稀奇的。但你见过带 6 岁的小孩“穷游”的吗?

近日，四川一位父亲因将自己带 6 岁儿子骑行“穷游”的直播画面放到网络上引发网友热议。在路上，男子不但让孩子自己单独骑一辆自行车，而且还让他每天负重 6 公斤，骑 60 公里，吃自己煮的饭，住帐篷。男子还称带孩子出来“穷游”主要是为了锻炼孩子的意志，培养他的独立意识。

对于这位父亲的做法，网友看法不一。有网友认为，如果安全措施得当的话，这未必不是一个培养孩子独立自主的方法，而且还能扩大孩子的眼界，避免成为温室的花朵。不过，更多的网友则质疑这位父亲的真实动机。先不论这教育方式是否得当，他将这个过程直播大有以孩子作为噱头的嫌疑，称其不过是为了“网络乞讨”罢了。

同时，还有细心的网友指出，这名父亲的做法实际上已经违反了交通法。据《道路安全管理条例》规定，“未满十二岁的儿童，不准在道路上骑自行车、三轮车”。专家称父亲不顾孩子安全的行为已经构成了监护侵害，应向公安机关举报。

对此，你怎么看?