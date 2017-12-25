病人越来越多！精神病医院也要IPO了

根据Frost & Sullivan的报告，中国现时有超过1. 8 亿人患有精神疾病，相当于每 8 个人中就有 1 个是精神疾病患者，精神疾病治疗市场，规模预计可达 136 亿。

深蓝财经报道，证监会在 12 月 22 日晚间更新披露的IPO预先披露名单中，一家精神病医院的名字出现了，温州康宁医院股份有限公司。据悉，温州康宁医院 1996 年成立，主要从事精神疾病的专科医疗服务，是国内最大的民营精神专科医院集团。

我们在康宁医院招股书披露了一个似乎尴尬的数据，近年来，中国的精神病人入院治疗的人数节节攀高，而且住院率最高已经达到95.73%。招股书称，精神专科医院入院人次从 2010 年的93. 5 万人增长至 2014 年的148. 6 万人;诊疗人次从 2010 年的2046. 1 万人次增长到 2014 年的3041. 2 万人次。

最为重要的一个数据是，精神病治疗并未得到较好的显好效果，精神病人的显好率竟然呈现下降趋势。精神病人显好率从 2005 年的73.5%下降到 2014 年的66.2%。

从财务数据而言，康宁医院2014- 2016 年的营业收入和净利润保持了双增长的格局，其中 2016 年实现营业收入约4. 15 亿元，净利润6555. 10 万元，今年上半年实现营业收入2. 83 亿元，净利润3030. 55 万元。

看来现在的社会压力越来越大，给人的精神会有一定冲击，大家平时除了保持身体健康应该也多注意精神健康。