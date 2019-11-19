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朝阳群众又出手了，改编支付宝“防骗健身操”怼骗子

2019-11-19 13:58 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:预防诈骗是世界级难题，既难在识别，也难在提醒。被骗者往往深信骗子的话，直到最终财产损失。

近日，北京朝阳一社区居民跳“防骗广场舞”的视频走红网络，舞蹈动作和背景音乐十分魔性洗脑。据介绍，原版来自支付宝的“防骗健身操”，用于揭露电信诈骗常见骗局，帮助消费者主动识别，提早防范。

“假如你收到一个红包，点开红包后要你输入账号密码，你可以这样回他：盗号都这么直接啦?

编排这套操的支付宝客服工作人员表示：“防骗健身操”一共六套，动作由专业舞蹈老师指导设计。知识点均来自常见的电信诈骗套路，如红包钓鱼链接诈骗、假冒客服诈骗、假冒兼职诈骗等。支付宝通过对各类骗术进行深入分析，不断优化算法模型，目前已在行业里率先实现能对大多数涉嫌欺诈的交易进行有效识别，并且会通过弹窗提醒、叫醒热线等方式来提醒消费者。

一些受骗者看到提醒，会停止交易，避免被骗。但仍有部分受骗者，对骗子深信不疑，无视提醒，继续交易，直至被骗。中国警察网数据显示，目前这一比例占 6 成。

年底是电信诈骗高发期，诈骗手段花样翻新，层出不穷，有人甚至会在年关时被骗去一年的积蓄。支付宝客服称：接电话时听到这样的事总是很心疼，我们就想，在有人深度被骗之前，还能做点什么。骗子会用花言巧语给人洗脑，那能不能用更“洗脑”的方式，把防骗知识告诉人们。

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广场舞曾因声音大、抢占场地等问题招致反感，但看了这套防骗广场舞，有网友表示：“不仅能看下去，还能提醒人们注意。我要回家教我爸妈!” 警方提醒，广大用户应时刻提高警惕，自觉增强防骗意识，遇到平台风险提醒谨慎转账，发现涉嫌诈骗的，及时举报。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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