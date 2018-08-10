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腾讯以30亿元再收购蓝洞8.5%股份 成第二大股东

2018-08-10 09:12 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:据外媒报道，腾讯目前同意以每股 65 万韩元的价格，收购蓝洞约8.5%的股份。本次收购总额约为 5000 亿韩元(约30. 5 亿人民币)。

据了解，腾讯已于去年购买了该公司1.5%的股份。这笔股份收购交易达成后，腾讯将持有蓝洞10%的股份，也就意味着腾讯将成为《绝地求生》开发商蓝洞的第二大股东。据官方数据显示，2017 年《绝地求生》全球销量超过 3000 万份，同时在线人数达 294 万，遥遥领先于第二位的《DOTA2》。

目前，腾讯在动视暴雪、育碧、Epic Games等欧美顶尖游戏公司都持有股份，据悉，腾讯在海外游戏引入上走的是收购股份而不干预营运的方法，一如此前对《英雄联盟》及《流放之路》开发公司的做法。

目前大逃杀类游戏人气火爆，腾讯希望自己能在大逃杀类游戏中拿下立足点。 目前这类游戏主要由《绝地求生》和《堡垒之夜》占据，《堡垒之夜》开发商Epic Games已于 2012 年被腾讯以3. 3 亿美元的价格买下了48%的股份。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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