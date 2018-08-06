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百度报告称：上半年处理了145.4亿条色情、赌博等有害信息

2018-08-06 15:19 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息：    近日，百度发布《 2018 年上半年信息安全综合治理报告》，官方称其上半年处理了145. 4 亿条色情、赌博等相关有害信息。

根据报告显示， 2018 年上半年，百度一共处理了145. 4 亿条有害信息，其中通过自主清理手段处理的有害信息量为 2209 万条，通过第三方反馈信息清理有害信息约 971863 条，这些有害信息包含了淫秽色情类、毒品类、赌博类、非法信息交易类等共 11 大类。

百度还关停 33 个贴吧、删除 20 余万条信息、永久封禁 53 个用户，只为保护黑犀牛，穿山甲等濒危野生动物。

此外，百度还采取了多个措施营造良好的网络环境，比如百度App上针对小朋友打造了儿童版界面，也在简单搜索 App上打造了“儿童模式”，避免孩子在搜索时接触色情、暴力等信息。

百度方面提醒，用户在上网的过程中发现了涉及到色情、暴力等不良信息，可以搜索“百度网址安全中心”，然后点击导航栏的“申诉举报”，百度安全中心会尽快核实。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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