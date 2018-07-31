“扫一扫”分享到微信

动态

斐讯发公告澄清“破产重组”传言：完全属于谣言

2018-07-31 16:03 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

图片.png

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息：    近日，有媒体报道称斐讯已发不出工资，将尽进行破产重组。今天，斐讯发布声明澄清表示，消息与事实严重不符，完全属于谣言。

斐讯称，网络上出现关于该公司即将破产重组，并由国资委主导淸算等不实传言，官方郑重声明其即将破产重组等消息与事实严重不符，完全属于谣言。

斐讯还称，截至本声明发布之日，公司己经与全体股东进行了充分沟通，以松江国资委直属松江国投为代表的股东方们都在发挥优势资源积极助力本公司的日常研发、生产与销售。

以下为官方声明全文：

近期，网络上出现关于上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“本公司”)的不实传言，声称本公司即将破产重组，并由国资委主导淸算等。对此，我司郑重声明如下：

关于本公司即将破产重组等消息与事实严重不符，完全属于谣言。

截至本声明发布之日，本公司己经与全体股东进行了充分沟通，以松江国资委直属松江国投为代表的股东方们都在发挥优势资源积极助力本公司的日常研发、生产与销售。

本公司是一家由国资参投的浞合所有制企业，近年来已形成了智能家庭网络产品(K系列路由器、R系列AI智能音箱)、智能运动健康产品(S系列体脂秤、智能血压计、W系列运动手环手表)、智能家庭应用产品(X系列扫地机器人、悟空悟净空气检测净化机等)三大产品线，近三十个细分品类，研发生产了人量性能卓越、行业领先的智能家庭产品。其中，斐讯智慧家庭产品之间己实现互联互通，并具有AI学习、智能控制等功能。未来，本公司仍将聚焦并扩大智慧家庭产品的研发、 生产和销售，不断完善智慧家庭产品的生态链和生态圈。

本公司有信心，在全体股东与社会各方力S的大力支持下，在全体员工和管理团队的共N努力下，凭借行业领先的设计与创新，为大家奉献品类更全的智能家庭产品，并嬴得更多消费者的信赖弓认可。

声明0731_Page1_Image1.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

斐讯最新公告：联璧金融事件对消费者 K 码兑换的承诺不变

斐讯最新公告：联璧金融事件对消费者 K 码兑换的承诺不变

“0”元购 斐讯天天链N1遭疯抢：1秒告罄

“0”元购 斐讯天天链N1遭疯抢：1秒告罄

区块链？能“挖矿”的斐讯NAS云盘曝光：25日发布

区块链？能“挖矿”的斐讯NAS云盘曝光：25日发布

极速高清体验，斐讯E653L堪称高性价比之王

极速高清体验，斐讯E653L堪称高性价比之王

相关热点

斐讯回应破产重组：与事实不符 属于谣言

· 斐讯回应破产重组

星巴克与阿里巴巴合作推出送咖啡服务

· 星巴克 阿里巴巴

互金协会公布网贷情况：已有119家机构接入 交易总额约40440亿元

· 互金公布网贷情况 互联网金融 网贷平台

搜狗地图新版本上线，智能语音服务再升级

· 搜狗地图 智能语音服务

乌龙！亚马逊回应研发新手机传闻系女高管误传

· 亚马逊 研发新手机

男子盗图假扮女大学生讨要红包 2年骗走一部iphone8和1.4万元红包

· 男子盗图假扮女大学生 微博 微信红包

抖音上线热搜榜 网友：画风跟“微博热搜”太像

· 抖音 抖音热搜 微博热搜

强势！女子给蝉带上耳机 视频获得138万点赞

· 女子给蝉带上耳机 抖音 快手

绝地求生玩家打爆煤气罐 中国消防颇感无奈

· 绝地求生玩家打爆煤气罐 绝地求生 中国消防

大连60层高写字楼向快递公司收100元电梯费！拒交请爬楼梯

· 电梯费 快递员 快递公司
查看更多
﻿

编辑推荐

斐讯发公告澄清“破产重组”传言：完全属于谣言

[动态]· 07月31日

因公众号不当回复：魅族向詹姆斯及粉丝公开致歉

[评论]· 07月31日

荣耀 Note 10 正式发布：「吓人」CPU、GPU 双 Turbo！

[数码日爆]· 07月31日

星巴克与阿里巴巴合作推出送咖啡服务

[动态]· 07月31日

荣耀Note 10正式发布：麒麟970+6.95吋 2799元起

[数码日爆]· 07月31日

华盛顿一公用事业停止接受加密货币挖矿业务申请

[政策]· 07月31日

互金公布网贷情况：119家机构接入，交易总额超4万亿

[动态]· 07月31日

腾讯大股东Naspers：最看好外卖、数字支付和分类广告

[评论]· 07月31日