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站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息： 近日，有媒体报道称斐讯已发不出工资，将尽进行破产重组。今天，斐讯发布声明澄清表示，消息与事实严重不符，完全属于谣言。

斐讯称，网络上出现关于该公司即将破产重组，并由国资委主导淸算等不实传言，官方郑重声明其即将破产重组等消息与事实严重不符，完全属于谣言。

斐讯还称，截至本声明发布之日，公司己经与全体股东进行了充分沟通，以松江国资委直属松江国投为代表的股东方们都在发挥优势资源积极助力本公司的日常研发、生产与销售。

以下为官方声明全文：

近期，网络上出现关于上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“本公司”)的不实传言，声称本公司即将破产重组，并由国资委主导淸算等。对此，我司郑重声明如下：

关于本公司即将破产重组等消息与事实严重不符，完全属于谣言。

截至本声明发布之日，本公司己经与全体股东进行了充分沟通，以松江国资委直属松江国投为代表的股东方们都在发挥优势资源积极助力本公司的日常研发、生产与销售。

本公司是一家由国资参投的浞合所有制企业，近年来已形成了智能家庭网络产品(K系列路由器、R系列AI智能音箱)、智能运动健康产品(S系列体脂秤、智能血压计、W系列运动手环手表)、智能家庭应用产品(X系列扫地机器人、悟空悟净空气检测净化机等)三大产品线，近三十个细分品类，研发生产了人量性能卓越、行业领先的智能家庭产品。其中，斐讯智慧家庭产品之间己实现互联互通，并具有AI学习、智能控制等功能。未来，本公司仍将聚焦并扩大智慧家庭产品的研发、 生产和销售，不断完善智慧家庭产品的生态链和生态圈。

本公司有信心，在全体股东与社会各方力S的大力支持下，在全体员工和管理团队的共N努力下，凭借行业领先的设计与创新，为大家奉献品类更全的智能家庭产品，并嬴得更多消费者的信赖弓认可。