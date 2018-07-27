“扫一扫”分享到微信

动态

秒拍全面清查整顿公告：建立黑名单制度 违规账号将一律永久封停

2018-07-27 11:55 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

图片.png

图片版权所属：站长之家

站长之家(Chinaz.com) 7 月 27 日消息    近期，国家有关部门加强了对视频平台的管理，其中国家网信办等六部门联合约谈和通报秒拍、 56 视频等平台存在违法违规的内容管理问题。对此，秒拍今日发布全面落实整改公告表示，将开展全面清查整顿，强化内容机制和编审监管。

文中提到，秒拍将全面复查历史内容，对格调低下、恶搞荒诞、暴力血 腥、“标題党”等不良信息予以彻底清除。此外，平台将加大审核技术与人员投入，健全内容审核机制。同时建立黑名单制度，对发布违规违法的内容的账号一律永久封停。

以下为秒拍正视问题全面落实整改公告全文：

近曰，国家网信办等六部门联合约谈和通报秒拍站内存 在违法违规的内容管理问题，秒拍完全接受处罚，深刻反省， 正视所有问題，正积极开展全面清查整顿，将采取以下措施 保障清查整顿专项行动的切实执行：

1、    积极认真落实相关处罚决定，强化内容机制和编审监管;

2、    全面复查历史内容，对格调低下、恶搞荒诞、暴力血 腥、“标題党”等不良信息予以彻底清除，并定期向主管部门汇报整改进度，向公众公布整改结果;

3、    加大审核技术与人员投入，健全内容审核机制，同时着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍;

4、    建立黑名单制度，对发布违法违规内容的创作者一律永久封停;

5、    坚持积极、向上、健康的内容导向，加大对优质精品 原创内容的扶持和传播力度。

此次约谈和通报给我们敲响了警钟，问题是由人产生，解决的核心也是人，秒拍团队全员上下将进行一次大整顿， 加强各业务线履行内容监管和社会责任的制度化机制化，严防死守内容红线、道德底线，并将其列入业务考核范围，启 动问责制。

在认真落实整改的同时，我们将加强与权威媒体的合作，引入更多优质内容，放大主流内容分发传播，推进弘扬传承传统文化和反映新时代美好生活的优质内容的扶持计划，通过资源和资金扶持，从产品、运营、服务等方面，加强优质 内容的传播建设，弘扬主旋律、传播正能量。

秒拍

2018 年 7 月 27 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

新浪微博凤凰网等6家网站被限期整改 网友：秒拍要挂？

新浪微博凤凰网等6家网站被限期整改 网友：秒拍要挂？

短视频应用超350款，为何仍有“新人”频频入局？

短视频应用超350款，为何仍有“新人”频频入局？

头部阵营固化，新晋短视频创作者还有机会么？

头部阵营固化，新晋短视频创作者还有机会么？

一下科技韩坤：变现主要靠直播 打赏收入很可观

一下科技韩坤：变现主要靠直播 打赏收入很可观

相关热点

B站APP下架 并将开展专项整治行动

· B站APP下架

恩智浦CEO短信获知交易泡汤 未来的路需全靠自己

· 恩智浦 高通

拼多多上市首日股价暴涨 创始人黄峥或可跻身国内富豪十三强

· 黄峥 拼多多上市 拼多多股价

原OPPO海外市场负责人李炳忠成立Realme，未来颇具想象空间

· OPPO Realme

节约！刘强东自曝几十年老习惯：牙膏挤到一滴不剩

· 刘强东 京东 牙膏

拼多多纳斯达克挂牌上市：定价19美元 股票代码亮了

· 拼多多上市 股票代码 社交电商

微软小冰升级至第六代 每周主持20多档电台节目

· 微软小冰 微软小冰升级 人工智能

情侣面对面乘共享单车被罚20元 网友：这波狗粮我不吃

· 共享单车 骑共享单车秀恩爱

女子众筹被曝房产 受助女儿怒怼网友：不缺你的钱

· 女子众筹被曝房产 水滴众筹 网络众筹

摩拜发布北京区域停放指南 违停将收取管理费用

· 摩拜 摩拜单车
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果 Apple Store 应用更新带来改进的搜索界面及语音支持

[数码日爆]· 07月27日

Instagram顶级网红价值几何：一篇帖子卖100万美元

[外闻]· 07月27日

恩智浦CEO短信获知交易泡汤 未来的路需全靠自己

[动态]· 07月27日

拼多多上市首日股价暴涨 黄峥或可跻身国内富豪十三强

[动态]· 07月27日

“美国航空航天之母”入职京东 负责超重型民用无人机研发

[要闻]· 07月27日

谷歌Play商店宣布封杀加密货币挖矿APP

[区块链]· 07月27日

Facebook收购办公软件公司Redkix

[外闻]· 07月27日

继委内瑞拉，伊朗政府也准备推出法定加密货币

[区块链]· 07月27日