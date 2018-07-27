秒拍全面清查整顿公告：建立黑名单制度 违规账号将一律永久封停

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站长之家(Chinaz.com) 7 月 27 日消息 近期，国家有关部门加强了对视频平台的管理，其中国家网信办等六部门联合约谈和通报秒拍、 56 视频等平台存在违法违规的内容管理问题。对此，秒拍今日发布全面落实整改公告表示，将开展全面清查整顿，强化内容机制和编审监管。

文中提到，秒拍将全面复查历史内容，对格调低下、恶搞荒诞、暴力血 腥、“标題党”等不良信息予以彻底清除。此外，平台将加大审核技术与人员投入，健全内容审核机制。同时建立黑名单制度，对发布违规违法的内容的账号一律永久封停。

以下为秒拍正视问题全面落实整改公告全文：

近曰，国家网信办等六部门联合约谈和通报秒拍站内存 在违法违规的内容管理问题，秒拍完全接受处罚，深刻反省， 正视所有问題，正积极开展全面清查整顿，将采取以下措施 保障清查整顿专项行动的切实执行：

1、 积极认真落实相关处罚决定，强化内容机制和编审监管;

2、 全面复查历史内容，对格调低下、恶搞荒诞、暴力血 腥、“标題党”等不良信息予以彻底清除，并定期向主管部门汇报整改进度，向公众公布整改结果;

3、 加大审核技术与人员投入，健全内容审核机制，同时着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍;

4、 建立黑名单制度，对发布违法违规内容的创作者一律永久封停;

5、 坚持积极、向上、健康的内容导向，加大对优质精品 原创内容的扶持和传播力度。

此次约谈和通报给我们敲响了警钟，问题是由人产生，解决的核心也是人，秒拍团队全员上下将进行一次大整顿， 加强各业务线履行内容监管和社会责任的制度化机制化，严防死守内容红线、道德底线，并将其列入业务考核范围，启 动问责制。

在认真落实整改的同时，我们将加强与权威媒体的合作，引入更多优质内容，放大主流内容分发传播，推进弘扬传承传统文化和反映新时代美好生活的优质内容的扶持计划，通过资源和资金扶持，从产品、运营、服务等方面，加强优质 内容的传播建设，弘扬主旋律、传播正能量。

秒拍

2018 年 7 月 27 日