巴厘岛火山喷发，携程启动应急预案：旅客可无损失取消行程

站长之家(Chinaz.com) 6 月 29 日消息 据媒体报道，巴厘岛阿贡火山自 6 月 27 日晚 10 点 21 分开始持续喷发，目前已处于第三级警戒级别。对此，携程官方启动应急预案，机票、酒店、旅游度假、预订、客服等多部门协同合作，尽全力保障消费者权益。

由于此次火山喷发属于不可抗因素而且旅游者出行受到直接影响，携程旅游部门按游客安全第一的原则，启动旅游安全应急机制和重大灾害旅游体验保障金，协助游客更改或取消行程。

携程旅游称，通过携程网站、客户端、线下门店预订， 6 月29、 30 日两日内出发前往巴厘岛及返回的跟团游、自由行度假客户，由于机场关闭、航班取消无法出行，旅游者可以无损失取消行程，产生的费用损失，由携程灾害保障金承担。对于因此滞留在巴厘岛的度假游客，给予 300 元每间夜的住宿补贴。

在航班方面，未出行旅客提出的改签、退票等需求，携程在按航司的规定进行操作的同时，也将尽全力为客人协调。目前，已收到新加坡航空、印尼亚洲航空公司、新加坡老虎等多家航空公司发来的免费退改签公告。

酒店预订方面，携程酒店部门承诺，通过携程预订巴厘岛当地酒店且在 6 月 29 日入住的订单，在提供航班取消或航班延误证明后，均可免费取消。此外，对受此次事件影响的酒店担保或预付订单的旅客，携程也将协助客人降低相应损失。

另外，携程租车及境外专车部门承诺针对近一周内( 6 月 29 日- 7 月 6 日)出行巴厘岛游玩的旅客做出无条件改期或者退单保护，携程一律免收退单及改单费用。