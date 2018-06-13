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滴滴出行安全再升级，夜间只允许同性合乘

2018-06-13 16:39 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com） 6 月 13 日消息：前段时间“空姐遇害”事件让人们对网约车的安全问题产生了怀疑。

就在今天下午滴滴出行发布了一篇名为《滴滴出行安全升级工作进展更新》的文章。在文章中称，恢复部分地区的夜间订单（22:00-6:00），不过需要乘客与司机性别相同才能乘坐。同时还将在本月的 22 号上线测试护驾模式（开启此功能可以把自己的乘车路线分享给紧急联系人，如果乘车路线出现异常紧急联系人可以及时介入）和安全共建卡功能（用于展示乘客和司机的真实信息便于核实）为用户带来更安全的保障。


以下为文章原文：

为满足部分顺风车用户的出行需求，在综合评估现有安全能力过去三周的作用和效果后，我们计划于6月15日局部恢复部分夜间时段的订单（具体开放时间段为，22:00一24:00和05:0O一06:00）。出于安全的考虑，目前以上两个夜间时段的顺风车订单，将只允许车主与乘客为同一性别方可合乘出行，即男车主接男乘客，女车主接女乘客。

顺风车还将于6月22日小范围上线测试护航模式（开启该模式，可自动分享轨迹给紧急联系人，平台实时关注行程轨迹并在异常时介入）和安全共建卡功能（展示车主和乘客上传的真实照片和车辆等信息，可供双方在行程开始前相互查看并核实），为用户提供更全面的安全保障。

同时，本月内滴滴快车、优享、拼车、小巴也将在国内小部分城市测试行程中录音功能。测试期间，我们仍将广泛征集乘客、司机与社会各方的意见与建议，进一步评估该功能在全国范围内推广的可行性。

此外，我们已经委托北京环球律师事务所全权保管100万元线索资金，与线索提供人的后续沟通及奖金发放工作。希望相关申领人能够提供切实有效的证据，并经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助后，尽快与该律所联系。

如于9月1日仍无公安机关确认有效线索，该100万元奖金将直接捐赠给公安部主管的中华见义勇为基金会，以弘扬社会正气，倡导见义勇为，帮助更多有需要的人。

北京环球律师事务所联系方式

地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层＆20层

联系电话：8610一65846688

滴滴出行

6月13日


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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