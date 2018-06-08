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爱奇艺回应盗播《军师联盟》传闻：言论不实，已合法授权

2018-06-08 16:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 6 月 8 日消息    日前，网上传闻称爱奇艺盗播优酷独家版权大剧《大将军司马懿之军师联盟》，对此，爱奇艺官方发布声明澄清表示，言论不实，平台基于合同及授权文件合法传播相关电视剧，不存在任何盗播行为。

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有报道称，《军师联盟》片方以及版权方并未将版权授予爱奇艺，爱奇艺擅自上线《军师联盟》，且加了贴片广告的，涉嫌盗播。爱奇艺声明表示，奇艺与金鹰奖主办方签订了第 29 届金鹰奖入选剧目展插合同，合同约定爱奇艺获得其中百余部电视剧在活动展播期间的信息网络传播权，《大捽军司马懿之军师联 盟》等包括在内。爱奇艺基于合同及授权文件合法传播相关电视剧，不存在任何盗播行为。此外，爱奇艺对于网上不实言论将追究法律责任。

声明内容如下：

针对近曰网络上出现部分"爱奇艺盗插《大将军司马懿之军师联盟》等"内容的不实报道言论，爱奇艺声明 如下：

爱奇艺与金鹰奖主办方签订了第 29 届金鹰奖入选剧目展插合同，合同约定爱奇艺获得其中百余部电视剧在活动展播期间的信息网络传播权，《大捽军司马懿之军师联 盟》等包括在内。同时，对于上述百余部电视剧，爱奇艺 均已获得了合法的法律授权文件，该文件由主办方组织并协调版权方同时授予"中国电视艺术家协会"、"中国金 鹰奖组委会"、爱奇艺三方。爱奇艺基于合同及授权文件合法传播相关电视剧，不存在任何盗播行为。

对于网络上出现的不实言论，爰奇艺将保留追究其法律责任的权利。

持此声明

爱奇艺

2018 年 6 月 8 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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