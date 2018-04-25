新零售战略新品小米6X发布 雷军宣布小米硬件综合净利润率永远不会超过5%

2018 年 4 月 25 日，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军回到母校武汉大学，举办新品手机小米6X发布会。

这款手机是为新零售设计的线下旗舰新品，不仅颜值高，且搭载高通骁龙 660 高端处理器，主打前后2000万像素，前置相机也拥有和后置一样的高素质，像素也高达2000万像素并配备柔光灯，具有出色的自拍能力。

小米6X定价仅1599元起，对比普遍定价约3000元的市场同级产品，被评价为“几乎同样的配置，几乎一半的价格”。

今天，小米再次用新的产品，树立了线下手机市场的价格标杆，同时，雷军借这款新品手机向公众说明，在产品成本大幅提升的情况下，小米仍旧可以做到“感人人心，价格厚道”。

在发布会现场，雷军宣布了小米董事会4月23日签署的最新决议：从今天起，小米向用户承诺，每年整体硬件业务(包括手机及IOT和生活消费产品)的综合税后净利率不超过5%，如超过，我们将把超过5%的部分用合理的方式返还给小米用户。

这场发布会的举办地武汉大学对雷军有着特殊意义。在武汉大学求学期间，雷军曾受《硅谷之火》这本书启发，希望通过创业改变世界。这次小米董事会的决议，恰恰证明了雷军和他创办的小米，仍旧牢记初心，坚持推动中国制造业进步，，做“感动人心，价格厚道”的产品，让消费者用实惠的价钱，享受到科技带来的美好生活。

小米6X就是这一决心的例证。小米6X现已开启预约， 4 月 27 日上午 10 点将在⼩米商城、小米之家、有品、小米直供点、京东、天猫⼩米旗舰店、苏宁易购、国美互联网、唯品会、小米授权体验店、迪信通、乐语Brookstone、全国核心零售客户全平台发售。

同日，雷军还宣布，小米将与武汉大学，成立人工智能联合实验室，先期投入1000万研发经费，从事与人工智能有关的新理论、新方法、新技术的研发。小米公司将深化与武汉大学的产学研用合作，用技术反哺学校，提升核心技术与专业人才的培养。

新零售势如破竹 小米6X乘势进击

容量巨大的线下市场对于手机品牌尤为关键，是新零售不可或缺的重要一环。从2016年开始，小米在持续保持线上市场领跑的同时，展开“新零售”战略，大力开拓线下市场。

传统线下零售业，存在着信息严重不对称、渠道层层加价等商业效率低下的问题。小米通过高效的线下直营和直供模式，贯彻高效、透明的“互联网+”理念，让传统零售插上互联网的翅膀，具备像线上电商一样的高效率。

区别于传统的推销式销售，小米把线下市场的产品穿透力，做到了极致。再以完全透明的新零售模式进行销售，这也是上代新零售战略产品小米5X大获成功的原因。

小米6X为线下旗舰机立下了新的标杆。现在，由于硬件全面升级，小米6X相比上代产品在硬件成本上有大幅提升，如处理器使用高通骁龙660处理器致成本上涨51%，18： 9 全面屏致成本上涨14%，后置 1200 万+ 2000 万AI双摄致成本上涨26%，前置 2000 万自拍相机更是让成本上涨了高达315%。

但在搭载高通骁龙660 处理器的国产手机阵营中，硬件参数几乎全面胜出的小米6X仅定价 1999 元，其他厂商的价格均在 3000 元左右。

相比其他品牌同级产品，小米6X4GB内存+64GB存储版本售价仅1599元，6GB内存+64GB存储版本售价1799元，而6GB内存+128GB存储版本售价更是仅有1999元，几乎是主流厂商6GB+128GB手机最低的价格。能做到“几乎一样的配置，几乎一半的价格”，原因就在于用互联网的技术和方法做线下零售，保持高品质、高颜值、高性价比的产品特性，最大限度的去掉加价环节，给消费者最厚道的价格。

同时，业内人士指出，能让线下用户产生直观体验的产品特点，就是线下产品的首要卖点，即良好的产品体验、极致的拍照、有质感的材质以及精致的外观设计。

所以，小米6X是小米新零售战略的乘势进击。AI双摄的人工智能场景相机，就是小米6X升级拍照体验的秘密武器，小米6X后置相机保留了小米MIX 2S同样的AI场景相机功能，可智能识别 25 种标签，实现多达 206 种场景的实时优化，还能拍摄逆光人物剪影。日本时尚风向标、著名摄影师兼导演蜷川实花还为小米6X量身定制了大师滤镜，五种滤镜风格选择让你随手一拍就有大片的感觉。小米的自研AI拍照算法，让小米6X成为首款支持前置场景相机的手机，智能识别 12 类自拍场景，进行人景分离处理，特别是在夜景下可获得梦幻的光斑效果。

除了“拍照利器”之外，小米6X搭载的高通骁龙 660 处理器，保证了手机强劲的性能，小米6X满血版《王者荣耀》可实现高帧率的稳定表现。

同时，小米还继续保持高颜值的设计，小米6X在工业设计上继续大放异彩，超级轻薄的全金属机身采用全对称设计，有曜石黑、赤焰红、流沙金、冰川蓝、樱花粉五种外观可选，浑然一体的隐形天线极大增加了小米6X的科技感。整机厚度非常纤薄，仅有7. 3 毫米厚，“杨柳腰”设计的运用，更让小米6X的视觉厚度大幅收窄，并更加贴合手掌，握起来更加舒适自如。后置超浅指纹区结合机身防指纹涂层，手感可以说是如丝般顺滑。与代言人吴亦凡一起品出“盛世美颜”。

雷军重申小米价值观：小米硬件综合净利润率永不超过5%

在小米6X的发布会上，雷军再次阐述了小米的价值观：“感动人心，价格厚道”，并宣布最新的董事会决议：从今天起，小米向用户承诺，每年整体硬件业务(包括手机及IOT和生活消费产品)的综合税后净利率不超过5%，如超过，我们将把超过5%的部分用合理的方式返还给小米用户。

众所周知，小米手机从发布之初，就以紧贴成本的定价和极致性能、极致用户体验的高品质，显著推动了中国智能手机行业的快速普及和品质提升。小米创业 8 年，通过小米独特的“铁人三项”商业模式的实践，充分证明了用户的信任是高效运营的基石，5%的硬件综合净利率红线就是小米模式高效的证明。

此次，雷军对小米价值观的重申，不仅表示了对小米模式的自信，更显示了小米用创新的商业模式，改造传统零售业、推动中国消费以及制造业升级的决心。

“消费升级不是产品卖得越来越贵，是用同样的价钱能买到性能、品质更好，设计更漂亮的产品”。雷军一直认为：“相比追逐利润，我相信追求产品体验更有前途。相比渠道的层层加价，我相信真材实料价格厚道终究会更得人心。”

小米和武汉大学合作共建人工智能联合实验室

如今，小米创业八年，已经成为全球第四大智能手机厂商，拥有1.9亿月活跃移动互联网用户。创造出了500多款智能硬件生态产品，多个品类销量第一。已建成全球最大的消费级IoT物联网平台，连接超过1亿台智能设备。

此时，雷军通过回报母校的方式，为技术创新，储备人才。

在这次发布会上，雷军宣布，小米与武汉大学成立人⼯智能联合实验室，该实验室，将从事与⼈工智能有关的新理论、新方法、新技术的研发，小米对实验室的支持包含⼈才培养、课程建设、师资互聘、实习实训基地等方面。

2017 年初，人工智能正式成为小米公司核心战略之一。此后，小米不断为各种产品与场景提供赋能。此次发布的小米6X，除了在拍照上提供AI人工智能优化外，仍内置小爱同学，治愈你复杂的生活。

在雷军看来，人工智能是处理大数据最好的工具，是小米把用户、数据、设备全部融会贯通的技术武器。人工智能将为小米的各项场景和服务全面赋能，包括硬件产品、软件服务、loT、云服务、新零售等方面。

所以小米与武汉大学合作成立人⼯智能联合实验室，一方面将为小米提供更为优秀的人才，另一方面也为武汉大学提供技术反哺。这是雷军回报母校的方式，也是小米通过与高校进行产学研用合作的方式，为中国制造业尤其是核心技术领域，培养优秀人才的方式。

事实上，小米在武汉的布局早已展开。 2017 年 11 月 18 日，小米将武汉总部正式落户光谷，这里将聚焦国际化、新零售、人工智能、客服、文化创意五大板块，积极培育相关产业。

“现在一线城市的发展都已到了一个新阶段，面临向中西部转移以及自身产业转型升级的需求”，雷军认为，除了交通区位优势，武汉的教育、人才和科技优势，都能吸引全国的企业来投资。