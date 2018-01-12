IBM任命新CFO，外媒称或将裁员1万人 官方：报道不准确

站长之家(Chinaz.com)注：昨日，国际商业机器公司(IBM)宣布马丁·施罗特将辞去CFO职务的消息，并任命副总裁詹姆斯·卡瓦诺为新CFO，任命于 1 月 11 日生效。随后，科技网站The Register引述未具名消息人士报道称，随着IBM任命新CFO，其公司内部结构也将进行一系列调整，IBM人事大地震， 3 万职位面临调整， 1 万人或被裁员。

媒体称，IBM年内将对其30%的计算机服务部门的工作职位进行重新分配，其中涉及裁员约为 1 万人。此外，还有 5500 人尚未进行具体的工作分配。为了证实自己所言非虚，The Register还公布了一张自称来自IBM内部文件的幻灯片，上面显示10， 100 个工作岗位被归类为“流失不补”。

随后，IBM全球技术服务部门发言人称报道不准确，但公司方面对此不予置评，也未作出任何声明。

据了解，IBM是全球最早的PC生产商之一，拥有全球雇员 30 多万人，业务遍及 160 多个国家和地区。虽然近年来其业绩连续下滑，但随着其云计算业务收入的增长，其下滑势头已经减弱，第四季度或有望转正。