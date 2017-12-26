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李嘉诚疯狂套现587亿港元资产 网友：超人在想什么呢？

2017-12-26 10:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com）12月26日消息：香港首富李嘉诚套现 587 亿港元资产，老超人还在不断去中国化撤离。

据公开资料统计，在过去的这一年里，李嘉诚抛售在港资产共套现 587 亿港元。实际上，据不完全统计，自从 2013 年始，李嘉诚已经持续抛售在港资产套现逾 1000 亿港元，其中包括港口、连锁店以及电力企业等板块。但相较于往年不一样的是，李嘉诚在过去这一年完全暂停了在港拿地的步伐。

其实，早在 2013 年，李嘉诚接受南方周末采访时，就明确表示：不赚最后一个铜板!李嘉诚表示，中国内地房地产过去持续上涨，往往以高于市值的价格也无法投得土地。现在价格的确涨得太高，一般老百姓买不到，投资地产的公司也有危险。

今年以来，内地楼市调控不断加码，剑指房地产泡沫的迹象非常明显，这与李嘉诚几年前对内地市场的判断和预期不谋而合。

资料显示，李嘉诚生于 1928 年 7 月，明年将年满 90 岁。他长袖善舞，游走于政商两界，人脉极广，是典型的中国式商人。自从 1999 年被福布斯评为全球华人首富以来，连续 15 年蝉联华人首富宝座。

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