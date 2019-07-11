竞争币市场闪崩25%背后，比特币牛市正疯狂吸血

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从昨天到今天，竞争币市场经历了两次闪崩行情，以eos为例，其在 24 小时内最低跌至4. 3 美元，较昨日高点5. 85 美元下跌超过25%，随后市场一片哗然，有声音便质疑称：



“牛市还在吗?”

(数据来自：qkl123.com)

自今年初以来，比特币从最低点 3200 美元开始反弹，而从第二季度开始，其正式开启了牛市周期，根据qkl123.com提供的数据显示，比特币在 6 月 26 日一度达到了 13900 美元的阶段性高点，而彼时Alternative.me提供的市场贪婪情绪值达到了峰值95，表现为极度贪婪。

此后，比特币经历了快速回调，不少大资金选择在这一时机出货，例如Galaxy Digital创始人Michael Novogratz就在当时公开喊单表示自己在 13000 美元的价位清掉了部分仓位。

而在比特币回落到 9800 美元的点位时，按耐不住的大资金们又选择了抄底甚至做多了比特币。

(Novogratz抄底完成后又喊单称不会再卖了 = =)

同样的，在昨天的阶段，市场贪婪值达到高峰的时候，短线大资金们又一次完成了骚操作。

而在比特币经历暴涨暴跌的这段时间，我们可以清晰地观察到，市场上绝大多数的竞争币(不包括ZJP )都是处于对法币横盘甚至下跌的状态，而它们对比特币的兑换比例却是在不断地下降。

根据coinmarketcap.com提供的数据显示，比特币市值占比从今年初的51.92%上升至当前65.4%，而这也被认为是比特币市场牛市早期的标志之一。

(数据来自coinmarketcap.com)

在上一轮牛市周期的 2017 年 2 月份，比特币的市值占比一度达到87.57%，其它竞争币(包括以太坊)在之前的阶段便是处于长时间横盘的状态。

这是因为，在牛市早期阶段，市场上的资金绝大多数都会涌向BTC，而当BTC价格出现回调时，竞争币市场的资金又会涌向BTC市场，这就形成了被“抽血”的局势，我们会看到，当大盘大跌时，竞争币市场便会出现超跌(超跌意味着不理性)的现象。

再加上ZJP及新币种的拉升效应，使得原本市场上的老币种显得更为沉闷，只有这些币种的死忠hodler在苦苦支撑，市场并没有迎来新的资金注入。

实际上，在比特币牛市的早期阶段，绝大多数的竞争币依旧是处于苦逼的熊市，我们甚至可以发现，市场上很多优质的项目对BTC的兑换比例已出现了破发状态。

那是否就意味着，竞争币(或山寨币)就没有希望，没有牛市了呢?

如果按照历史规律来看，在BTC Dominance指数达到一个临界值之后，市场资金便会逐渐涌入竞争币市场。问题是，这个临界值怕是难以进行评估的，个人认为这次会比上一次的87.57%要低，但不太可能会低于70%，也就是说，很大可能竞争币市场还会经历一段痛苦的熊市时间(而熊市，往往也意味着是好的投资时间)。

那么在这个阶段，你是会选择BTC，还是选择优质的竞争币，又或者是观望呢?