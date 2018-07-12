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FCoin创业板项目进度报告提交规则：每周都需提交

2018-07-12 16:30 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 7 月 12 日消息    今天，FCoin公布了创业板项目进度报告提交规则，FCoin要求所有创业板上线交易的项目方，必须每周向FCoin提交项目进度报告。项目方连续两次没有提交项目进度报告时，将收到FCoin的没有按时提交进度报告的警告。

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项目方及社区用户：

1.所有创业板上线交易的项目方，必须每周向FCoin提交项目进度报告。FCoin不对报告内容完整性做特定要求，也不审查报告的真实性，且会在收到项目进度报告后的第一时间予以公示。报告的完整性、真实性均由项目方负责。若项目进度报告内容被举报存在欺诈行为，则按 创业板举报及项目方应对规则公示 所确定的原则处理。

2.项目方需每周(每个周日之前，GMT+8)提交前一周的项目进度报告。项目方连续两次没有提交项目进度报告时，将收到FCoin的没有按时提交进度报告的警告。FCoin在对同一个项目连续发出第二个没有按时提交项目进度报告警告时(连续四周没有提交项目进度报告)，将同时告知项目方，其项目没有尽到向公众披露信息的责任，做退市处理。

以上规则，自 2018 年 7 月 16 日起正式实行。

FCoin Team

2018 年 7 月 12 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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