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迅雷发布公告：永久冻结运营支出用途全部预留链克

2018-06-27 17:28 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 27 日消息    迅雷发布公告称，自 2018 年 6 月 28 日起永久冻结官方将用于市场运营支出的全部预留链克。迅雷自链克上线前承诺的运营用途支出的 3 亿链克，目前已有约 700 万链克在此前的运营活动中发放给了普通用户，现尚存2. 93 亿链克，分别存放于以下 5 个链克账号地址中：

(1) 0xab52d156e61856d68b665564bacd88cc9cf1f99f;

(2) 0x8d77df64b61de4f974cbc3ebeda06c5bf601875e;

(3) 0xd36dafe80c53ec793e1886b33be8da99550b1806;

(4) 0x4622bbc278e3b88a81021db21f6d8b0b5c02c3a7;

(5)0xf26597e6d6259c69d0b6dba9ca6b546221ad7bc0 

自 2018 年 6 月 28 日起，这五个账号中的链克将被永久冻结，欢迎广大用户监督。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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