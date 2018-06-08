报道称美国一些大学开始涉足加密货币投资

今日块讯(Chinaz.com) 6 月 8 日消息 据CCN消息，资本基金法律集团(Capital Fund Law Group)创始人John Lore称，学术机构和大学已经开始涉足加密货币市场，承认比特币和以太坊等加密货币的长期潜力。不过Lore并未透露是哪些学术机构和大学。

据悉，资本基金法律集团专门为对冲基金行业提供法律服务，在过去的一年里，他们已经为大约 30 个加密货币对冲基金提供咨询服务。

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