CodeFuse发布面向ToolLearning领域中文评测基准ToolLearning-Eval

Textok是一款创新的文本编写工具，可以自动生成和重写文本，并确保符合特定的品牌语调、风格和包容性规则。它具有80多个可调参数，可细化品牌所需的语调设置和规则，同时可以检测任何文本的语调。Textok不仅仅是人工智能工具，它还能够将由AI编写工具创建的文本与品牌和公司的实际需求联系起来，赋予文本更多个性。无论有多少作者创建您的内容，Textok都会自动确保符合语调指南。它还可以自动化品牌手册，减少繁琐的工作，让您专注于创造力。此外，Textok还可以帮助您智能化地管理内容，使其成为品牌的资产，从而成为品牌增长的关键。注册Textok的beta账户，体验创新的文本编写工具。