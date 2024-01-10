荣耀发布 MagicOS 8.0 系统 赵明称操作系统值得用AI重做一遍

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:荣耀今天正式推出了全新的MagicOS8.0系统，MagicOS8.0的亮点在于其平台级AI加持的任意门功能。

该功能基于对用户真实意图的快速理解，使用户能够一键穿越不同应用，实现多任务的快速闭环。用户只需长按所在界面文字、图片、文件，拖至左右两侧屏幕边缘处，触发任意门功能，即可快捷流转至其他应用服务，大大减少了操作步骤和时间。目前，荣耀“任意门”支持一拖打车、导航、搜索、购物、解口令、打印、分享、全局收藏等服务。

荣耀MagicOS8.0系统不仅升级了用户体验，还通过构建大模型服务生态，实现了多个大模型间的安全高效连接。荣耀自研的端侧平台级AI大模型——魔法大模型，将为用户带来智慧成片、一语查图、一拖日程等功能，且均在端侧本地运行。此外，魔法大模型携手百度智能云千帆大模型平台，可端云协同生成专业内容。

荣耀MagicOS8.0还推出了全新的灵动胶囊功能，该功能与苹果的灵动岛颇为相似，可在手机顶部的胶囊显示重要信息，覆盖八大类场景。同时，该系统还支持“三指下滑，万物皆可收藏”功能，以及“我的一天”功能，通知自动收纳、日程智慧安排，为用户带来更智能化的助理服务。

在性能方面，荣耀MagicOS8.0对比iOS的优势场景提升到了42%，该系统还带来了全新空间感动效，官方称更符合人因的自然、通透、优雅。同时，支持用户场景感知智能保活，常用应用随时在线。

荣耀MagicOS8.0的安全性能也得到了进一步强化。平行空间功能升级，直板机也已支持平行空间。双指外滑即可进入平行空间，重要文件一拖迁移。此外，该系统还支持权限最小化推荐、隐私月报、反诈反流氓软件、反“摇一摇”广告等功能。

在UI方面，MagicOS8.0带来了魔法锁屏、百变桌面、智慧摆台三个新功能。具体公测计划如下

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