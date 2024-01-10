首页 > 热点 > 关键词  > 正文

荣耀发布 MagicOS 8.0 系统 赵明称操作系统值得用AI重做一遍

2024-01-10 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:荣耀今天正式推出了全新的MagicOS8.0系统，MagicOS8.0的亮点在于其平台级AI加持的任意门功能。

该功能基于对用户真实意图的快速理解，使用户能够一键穿越不同应用，实现多任务的快速闭环。用户只需长按所在界面文字、图片、文件，拖至左右两侧屏幕边缘处，触发任意门功能，即可快捷流转至其他应用服务，大大减少了操作步骤和时间。目前，荣耀“任意门”支持一拖打车、导航、搜索、购物、解口令、打印、分享、全局收藏等服务。

微信截图_20240110154236.png

荣耀MagicOS8.0系统不仅升级了用户体验，还通过构建大模型服务生态，实现了多个大模型间的安全高效连接。荣耀自研的端侧平台级AI大模型——魔法大模型，将为用户带来智慧成片、一语查图、一拖日程等功能，且均在端侧本地运行。此外，魔法大模型携手百度智能云千帆大模型平台，可端云协同生成专业内容。

荣耀MagicOS8.0还推出了全新的灵动胶囊功能，该功能与苹果的灵动岛颇为相似，可在手机顶部的胶囊显示重要信息，覆盖八大类场景。同时，该系统还支持“三指下滑，万物皆可收藏”功能，以及“我的一天”功能，通知自动收纳、日程智慧安排，为用户带来更智能化的助理服务。

微信截图_20240110162557.png

在性能方面，荣耀MagicOS8.0对比iOS的优势场景提升到了42%，该系统还带来了全新空间感动效，官方称更符合人因的自然、通透、优雅。同时，支持用户场景感知智能保活，常用应用随时在线。

微信截图_20240110162539.png

荣耀MagicOS8.0的安全性能也得到了进一步强化。平行空间功能升级，直板机也已支持平行空间。双指外滑即可进入平行空间，重要文件一拖迁移。此外，该系统还支持权限最小化推荐、隐私月报、反诈反流氓软件、反“摇一摇”广告等功能。

在UI方面，MagicOS8.0带来了魔法锁屏、百变桌面、智慧摆台三个新功能。具体公测计划如下

微信截图_20240110164445.png

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 荣耀MagicOS 8.0明天发布赵明：挑战操作系统天花板iOS

    荣耀Magic6系列旗舰新品MagicOS8.0发布会将在1月10日至11日举行。荣耀MagicOS8.0将在明天率先发布，将带来荣耀自研端侧7B大模型魔法大模型”。目前荣耀任意门”支持一拖打车、导航、搜索、购物、解口令、打印、分享、全局收藏等服务。

  • 荣耀发布AI大模型魔法大模型 推出平台级AI系统MagicOS 8.0

    荣耀在1月10日的发布会上，推出了全新的平台级AI大模型——魔法大模型，并将之首次应用于即将发布的荣耀Magic6系列机型。还发布了MagicOS8.0，这一最新集成系统实现了基于用户意图识别能力的GenAI平台级系统。与iOS17相比，荣耀MagicOS8.0的意图识别交互速度极快，仅需1秒即可完成操作，远超iOS17的10秒。

  • 进入科技与魔法的新世界 荣耀MagicOS 8.0发布会汇总

    荣耀于1月10日下午在北京举办了盛大的荣耀MagicOS8.0发布会及开发者大会，正式发布了全新的MagicOS8.0系统。MagicOS8.0凭借其首发的平台级AI使能的意图识别人机交互，引领了人机交互的全新变革，为智能终端带来了全新的体验。作为一款引领行业变革的操作系统，荣耀MagicOS8.0无疑将引领我们走向一个更加智能、高效、便捷的未来。

  • 荣耀Magic6、MagicOS8.0定档：将于1月10日发布

    荣耀官方宣布，将在1月10日至11日举行一场重要的新品发布会，届时将正式推出荣耀Magic6系列旗舰手机，并发布MagicOS8.0操作系统。荣耀Magic6是一款足以对标华为超高端旗舰的产品。这一版本将具有更高的配置和独特的设计元素，满足高端用户的需求。

  • 一图看懂荣耀自研系统MagicOS 8.0：行业首发意图识别人机交互

    今天下午，荣耀正式发布自研操作系统MagicOS8.0，行业首发新一代人机交互平台级AI使能的意图识别人机交互。基于MagicLive平台级AI的场景感知、意图决策、用户理解能力，荣耀MagicOS8.0的IUI支持自然语言、语音、图片、手势、眼动等多模态的交互方式。此外应用程序生命周期管理体系更进一步，反骚扰雷达再升级，可精准拦截摇一摇”广告。

  • MagicOS 8.0带来灵动胶囊功能：荣耀Magic6系列率先尝鲜

    在MagicOS8.0发布会上，荣耀带来了灵动胶囊功能，这项功能将率先集成到荣耀Magic6系列上。此前在2018年发布的荣耀V20上，荣耀就做出了灵动胶囊功能，如今灵动胶囊被赋予了更多含义。灵动胶囊支持18类应用场景和服务，包括自研应用的通话、录音、运动健康、下载、闹钟、计时器；以及YOYO服务的打车、航班、高铁、游戏、快递、地铁和电影等等的胶囊通知。

  • 荣耀MagicOS 8.0发布：支持42款机型升级 上半年开启公测

    今天下午荣耀举办荣耀MagicOS8.0发布会及开发者大会，正式发布了荣耀MagicOS8.0。MagicOS8.0行业首发新一代人机交互平台级AI使能的意图识别人机交互，定义智能终端交互新范式；平台级AI全面使能之下，魔法OS8.0在智慧互联、流畅性能、隐私安全、科技美学四大领域实现体验进化。在平台级AI加持下，魔法OS8.0还带来了更多智慧交互和科技美学体验：灵动胶囊：荣耀2018年首次在V20挖孔屏上推出灵动胶囊，在魔法OS8.0上结合YOYO建议带来了更系统的设计，提供胶囊、卡片、声音、眼控等多模态智慧体验，可实时显示打车、外卖、航班、火车、快递、音乐播放、电影、游戏、系统服务等8类场景”的任务状态，全局触达，一瞥即知，目前百度、滴滴、高德打车、航旅纵横、美团外卖、丰巢、顺丰快递、QQ音乐、网易云音乐等应用上都可体验到；魔法锁屏：家人、宠物融入锁屏打造海报般精美效果；业界首发原子应用：拖动桌面图标即可拓展显示原子化服务；百变桌面：原子应用和文件夹变形让用户能自由搭配个性化、场景化桌面；智慧摆台：横屏摆放时手机化身精美时钟、日历、电子相册、座右铭；个人事务中心：水电缴费、机票酒店、贷款还款、个人日程、违章罚款、就医挂号、追剧直播等多种通知信息将被自动解析收纳到个人事务中心我的一天”，更有基于AI意图识别的卡片主动提醒；个人知识中心：300应用三指下滑快速收藏网页、视频、文件等内容支持多设备流转。

  • 荣耀MagicOS 8.0行业首次实现意图识别人机交互：操作比人快10倍

    今天荣耀MagicOS8.0发布会召开，新一代荣耀MagicOS8.0正式发布。自2016年首次定义MagicLive智慧系统，到2022年发布以人为中心的平台级AI，荣耀坚持长期AI投资，AI技术快速演进也孕育着新的人机交互革命。传统人机操作可能需要10秒8步操作的事儿，如今荣耀MagicOS8.0只需要1秒1步操作就能完成。

  • 荣耀MagicOS 8.0首发魔法锁屏：一步设置个性锁屏界面

    在荣耀发布会上，MagicOS8.0带来了魔法锁屏功能，官方介绍，MagicOS8.0魔法锁屏赋予锁屏全新定义，用户可以选择喜欢的照片、锁屏样式或主题来装扮手机。区别以往简单自定义图片设置锁屏时的繁琐步骤及美感度不高，魔法锁屏界面只需双指捏合即可轻松编辑，基于美学下智能构图算法和智能配色算法，帮用户轻松生成一张好看的锁屏，如选择一张家人照片，智能构图取色会为你自动生成海报大片级锁屏。如萌宠用户，使用魔法锁屏模板将狗狗的照片编辑成好看的锁屏，既不影响看时间，又能通过模板自动抠图虚化背景、自定义设置等，让自己的宠物萌照作为锁屏壁纸。

  • 领先iPhone四年！荣耀MagicOS 8.0灵动胶囊升级

    在赵明针对荣耀整体介绍之后，方飞上台介绍荣耀MagicOS8.0的具体功能。除了AI之外，这次荣耀MagicOS8.0的灵动胶囊功能进一步升级，将快捷操作和应用展示与前摄挖孔集成在一起，提供更高效的交互体验。荣耀CEO赵明在回应iPhone14Pro系列灵动岛”功能时就曾表示，很早之前荣耀V系列产品便推出了灵动胶囊”，并发布了相应专利，支持苹果发扬光大。

  • aigirlfriends.ai:虚拟女友，AI聊天，情感模拟

    Ai Girlfriends是您获取虚拟伴侣的最佳选择。体验辣味AI聊天，浪漫模拟和终极AI女友模拟器。我们提供真实的AI聊天机器人伴侣，与知名影响者合作。无论您寻找虚拟伴侣，数字友谊还是AI关系，您都来对地方了。

    虚拟伴侣 AI聊天 情感模拟

  • 最佳平替:帮你找出同类商品最低价

    最佳平替是一个帮助用户在不同电商平台上找到同类商品最低价格的网站。用户只需要输入商品名称,网站就会通过大数据分析,找出该商品在不同电商平台上的最低售价及对应的链接。平替能帮用户省钱,也让购物更高效。

    比价 优惠 省钱

  • Rewording Tool:专业AI改写工具，帮助学生、作家和专业人士改写句子、段落、文章。

    Rewording Tool可以帮助用户快速改写句子、段落或文章。通过使用先进的人工智能技术，它可以理解文本的含义，提供更加独特和引人入胜的内容。用户可以选择标准模式、流畅模式或正式模式进行改写，以满足不同需求。该工具支持多种语言，每次改写最多可达2000字。除此之外，该工具还提供了查重、语法检查、摘要生成等实用功能。定位于帮助用户创造更原创、更独特和更具吸引力的内容。

    AI 改写 内容创作

  • Voltsec.io:用于高级渗透测试的人工智能网络安全平台

    Voltsec.io是一款AI动力的网络安全平台，为用户提供先进的渗透测试服务。作为网络安全领域的先行者，Voltsec.io不仅仅是一个漏洞扫描工具，更是您的战略盟友，在深度渗透测试中为您提供可操作的见解。通过先进的深度学习模型，Voltsec.io提供持续的扫描服务，并且提供专业的人工支持来协助解决问题。该产品提供Web、云、网络和移动渗透测试服务，并提供详细的安全报告和安全证书。它的优势在于使用先进的人工智能算法、提供可操作的见解和人工支持、以及提供不同层级用户的定制化报告。

    网络安全 渗透测试 人工智能

  • Link.AI:LinkAI提供智能对话、绘画等AI能力

    LinkAI是一个提供智能对话、绘画等AI产品和解决方案的科技公司。我们的核心产品包括:1) 智能对话,利用大模型技术,实现人机自然语言交互,可用于客服问答、知识库问答等业务场景;2) AI绘画,利用生成对抗网络等技术,实现用户语言描述到图像生成,可用于创意设计、游戏绘画等场景;3) AI应用创建,通过无代码方式,快速构建包含智能对话、语音合成等AI能力的应用。我们致力于用AI赋能客户,提升工作生产力,为用户带来简单高效的交互体验。

    智能对话 AI绘画 知识库问答

  • Logiclister:AI辅助创作工具，提升商务内容

    Logiclister是一款AI辅助创作工具，提供超过50种AI工具来提升商务内容创作效率。用户可以生成产品描述、博客文章、社交媒体内容、广告文案等，帮助用户更轻松地创作各类商务内容。用途广泛，适合写作人员、开发者、设计师、企业家等多种角色使用。提供免费和付费两种使用方案。

    AI工具 商务内容 创作辅助

  • TimeCrystal:探索历史，AI时光机，解锁你的未知世界。

    TimeCrystal是一款能够通过人工智能进行时间旅行的应用程序。用户可以选择时空，感受历史事件、探索艺术文化、发现技术进步、与影响世界的重要人物互动。通过内购可以解锁特殊功能，进行更深入的历史探索。每次旅行都是独特而个性化的体验，用户可以方便地存储搜索数据，快速重访喜爱的历史时代和发现。

    AI 历史 教育

  • Artful:人工智能驱动的艺术一代

    Artful是一个利用人工智能的力量将用户的想法转化为令人惊叹的视觉艺术的应用程序。轻松创作、个人风格适应、无尽的灵感、微调至完美、高分辨率导出、社区参与等功能。适合探索创意表达的未来的用户使用。

    AI 艺术创作 图像生成

  • Mozilla.ai:是一个构建可信赖和开放源代码人工智能生态系统的创业公司和社区

    Mozilla.ai是一个由Mozilla初始投资建立的创业公司和社区,目标是构建一个可信赖的和独立的开源人工智能生态系统。该公司将开发开放和透明的人工智能技术,以建立用户对人工智能系统的信任度。Mozilla.ai的产品将专注于提高人工智能的公平性、偏见识别、可解释性和可验证性。

    开源 人工智能 可信任

  • Rabbit r1:个人智能语音助手,你的随身伴侣

    r1是一款个人智能语音助手,采用自然语言交互,提供个性化操作系统,让用户像对待朋友一样与其交流。它具有语音识别、人机对话、个性化推荐等人工智能技术,能帮助用户更高效地处理日常事务,是用户的好帮手。

    智能语音 个人助理 语音交互

  • TypeGenius:AI写作键盘助手，修复拼写和语法错误，下载免费试用

    TypeGenius是您的新型AI键盘写作助手。使用TypeGenius AI Chat来修复拼写和语法错误，改写文本，翻译单词，帮助作业等。TypeGenius AI是您掌上的新型个人写作助手。主要功能包括修复各种应用中的语法和拼写错误，翻译任何语言，改写文本，在iPhone各种应用中工作（Instagram、Twitter、Gmail、iMessage、WhatsApp、Tinder、Hinge），查找单词的同义词等。适用于邮件语法修正，解释概念，改写文本，撰写论文和博客文章，翻译不同的语言等。价格免费，定位为提升写作效率和质量的个人助手。

    AI 写作助手 语法检查

  • Spacum:一站式网络搜索服务

    Spacum是一款拥有强大搜索能力的网络服务，支持多语言搜索，提供多种类型的搜索结果，帮助用户快速准确地获取所需信息。

    搜索引擎 多语言 图像

  • Quick Access Ai:快速访问任何网站的ChatGPT即时访问

    Quick Access Ai是一款Chrome浏览器插件，可在任何网站上快速访问ChatGPT，提供20倍的生产力，可生成高质量内容、编写代码和Excel公式、重写、研究、总结等。只需一次付款，无需订阅即可免费使用扩展。价格为15美元，一次性付款。用户只需在输入框中键入“Quick:”，然后写下查询并以分号结束即可开始使用。

    AI ChatGPT Chrome插件

  • Ubique:提高回复率，创造引人注目的视频消息

    Ubique是一款结合了语音和面部克隆技术的先进AI视频制作工具。用户可以录制个性化视频模板，并通过选择个性化变量、连接数据等灵活操作，轻松制作符合品牌形象的视频。该产品还提供销售视频咨询服务，并与主流销售工具无缝集成，方便用户同步数据。通过Ubique，用户可以提高回复率、参与率和销售推广效果。

    视频制作 销售推广 个性化

  • AdSync:智能数字营销解决方案

    AdSync AI是一款智能数字营销解决方案，通过整合先进的人工智能技术，为企业提供精准的数字营销服务。其功能包括智能社交媒体和PPC广告活动、内容营销解决方案、AI驱动的SEO和网站创建、安全合规性增强、可扩展性和可用性提升、透明度和可信度增强等。AdSync AI旨在帮助企业在数字领域取得更大的成功，并提供了灵活的定价方案以满足各种需求。

    数字营销 人工智能 社交媒体

  • ChatWithCloud:与AWS云对话，终端内使用人类语言交互

    ChatWithCloud是一个CLI工具，通过生成式人工智能，使您能够在终端内使用人类语言与AWS云进行交互。它可以帮助您进行成本分析、安全分析、故障排除以及解决问题，并提供终身许可和托管订阅两种购买方式。

    AWS CLI 人工智能

  • Mindmap AI PRO:释放你思维的力量

    Mindmap AI PRO是一款最先进的平台，用于制作思维导图。利用键盘快捷键创建节点和浏览思维导图，利用专业的 AI 向导加速思维导图的创建，个性化功能让你的思维导图体验更上一层楼。你可以轻松地通过三种方式创建思维导图（从零开始，输入句子或 PDF 文件）。定制你的思维导图，添加自定义注释，无缝连接节点，增加图标以增强视觉表现，轻松连接到其他页面，使用自定义标签整理内容。你还可以获得一个公共链接，实时分享你的思维导图，或将思维导图导出为 PDF、PNG 或 JPEG 文件，提升你的演示效果。

    思维导图 人工智能 生产力工具

  • JrSDR:自动化销售开发代表，以极低成本完成人类SDR的工作

    JrSDR是一款完全自动化的销售开发代表，能够自动发现联系人、进行研究和推广。它能够根据您的公司网站和提供的所有信息进行自动定制培训，成为您公司领域的专家。JrSDR能在任何行业和任何领域工作，通过使用大量数据，能够在任何行业找到合适的联系人。您可以同时设置多达50个SDR，每个SDR将全天候为您生成潜在客户。JrSDR将为每个潜在客户撰写个性化消息，考虑的信息包括公司名称、网站、行业、联系人的经验、教育、相关职务、同事等。此外，JrSDR还提供不同的定价套餐，适合各种规模的企业。除此之外，JrSDR还将推出更多功能，如与Salesforce、Hubspot、Pipedrive等的集成，以及更具针对性的代理培训等。

    自动化 销售 开发代表

  • 夸克AI学习助手:提高大学生自学效率和质量的智能学习助手

    夸克App推出的AI学习助手基于自研大模型，通过智能化的解题思路和讲解方式，提升大学生自学效率和质量。采用夸克宝宝的虚拟形象进行题目讲解，提供“考点分析”“详解步骤”“答案总结”等详细内容。并通过夸克网盘实现学习资料备份和使用，以及夸克扫描王提取核心复习内容。覆盖英语等学科的选择题、填空题、阅读题等常考题型，后续将加入数学等学科。

    学习助手 题目讲解 解题思路

  • Textok:创建自定义自动文本编写指南

    Textok是一款创新的文本编写工具，可以自动生成和重写文本，并确保符合特定的品牌语调、风格和包容性规则。它具有80多个可调参数，可细化品牌所需的语调设置和规则，同时可以检测任何文本的语调。Textok不仅仅是人工智能工具，它还能够将由AI编写工具创建的文本与品牌和公司的实际需求联系起来，赋予文本更多个性。无论有多少作者创建您的内容，Textok都会自动确保符合语调指南。它还可以自动化品牌手册，减少繁琐的工作，让您专注于创造力。此外，Textok还可以帮助您智能化地管理内容，使其成为品牌的资产，从而成为品牌增长的关键。注册Textok的beta账户，体验创新的文本编写工具。

    文本编写 品牌语调 自动化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM