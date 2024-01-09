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Getty与Nvidia合作推文生图AI平台Generative AI by iStock

2024-01-09 15:14 · 稿源：站长之家

划重点:

📸 iStock的生成式AI: Getty Images和Nvidia合作推出Generative AI by iStock，这是一款专门为制作库存照片而设计的文本到图像平台。

💡 面向小中型企业: 该平台旨在帮助小中型企业更高效地获取所需的照片，提供个人或单用户的使用方案。

💰 定价和法律保障: 平台提供100次生成的服务售价为14.99美元，每次生成四张图片。与Getty Images的AI平台相比，iStock服务在法律责任方面有上限，每个资产为1万美元，与其现有库存照片的许可相同。

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:Getty Images与Nvidia宣布深化合作，共同推出Generative AI by iStock，这是一款专门为制作库存照片而设计的文本到图像平台。

Generative AI by iStock在Getty的第一次尝试AI图像生成（Generative AI by Getty Images）基础上进行了进一步发展。不同之处在于，iStock是Getty旗下的一个库存照片服务，主要面向个人或单用户，而Getty Images更像是一个多用户企业解决方案。

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Generative AI by iStock使用Nvidia的Picasso模型进行训练，仅从Getty的创意库和iStock的库存照片库中学习，没有使用Getty的新闻图片库进行训练，以防生成商标或已知人物的图像。

Getty的首席产品官Grant Farhall表示，Generative AI by iStock主要针对需要找到库存照片的小中型企业。“它使用户能够在工作流程中更加高效，并获得他们需要的更精确的照片，甚至是他们无法通过相机实现的内容，” Farhall表示。

他举例说，有人正在寻找用于说明气候变化的照片:他们可以启动Generative AI by iStock创建一张企鹅穿过城市街道的图片;而不是雇用摄影师和寻找企鹅群，AI可以为他们创造这样的图片。该服务的定价为14.99美元，提供100次生成服务，每次生成四张图片。

Generative AI by Getty Images与新的iStock服务之间的另一个重大区别在于法律保障。与Generative AI by Getty Images不同，用户将无法获得无限的法律保障。iStock平台将对每个资产设定1万美元的上限，与其现有库存照片的许可相同。与Getty的第一个生成式AI平台一样，用于训练模型的内容的贡献者可以参与收入分成计划。

iStock平台还将在不久的将来推出Inpainting和Outpainting功能。Inpainting允许用户对图像的某个区域进行遮罩，然后通过文本提示填充该区域的人物或物体。Outpainting可以为不同的宽高比扩展照片并填充这些新区域。

页面网址:https://www.istockphoto.com/photos/generative-ai-model

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