小米否认造车：其实是智能遥控车 正在抄写新媒体规范

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小米否认造车：其实是智能遥控车 正在抄写新媒体规范

2020-06-28 16:43 · 稿源：站长之家

今日，针对“造车”传闻，小米商城回应称，其实是认真做了一辆智能遥控车，1：16比例复刻吉姆尼越野悍将形象。7月1日早10点在小米商城开启众筹 。小编正在抄写新媒体规范。

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