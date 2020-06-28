小米否认造车：其实是智能遥控车 正在抄写新媒体规范

今日，针对“造车”传闻，小米商城回应称，其实是认真做了一辆智能遥控车，1：16比例复刻吉姆尼越野悍将形象。7月1日早10点在小米商城开启众筹 。小编正在抄写新媒体规范。
今日，针对“造车”传闻，小米商城回应称，其实是认真做了一辆智能遥控车，1：16比例复刻吉姆尼越野悍将形象。7月1日早10点在小米商城开启众筹 。小编正在抄写新媒体规范。
小米造车是怎么回事？今天早些时候，小米商城官微发布了一条新品预告微博，称明天将有新品，附带的海报是一张汽车的图片，并配文称「造车？我们是认真的！」字样，但该微博马上被删除。据徐洁云微博，此事系小米商城新媒体职员「抖错机灵」，现已接受惩罚。
根据此前的消息，小米手环 5 屏幕将从 0.95 英寸增大到 1.2 英寸，屏幕下方用于交互的符号从圆形/拱形（NFC 版）改为了小横杠，而且有点类似于电池图标形状。
小米造车是真是假？今天早些时候，小米商城官微发布了一条新品预告微博，称明天将有新品，附带的海报是一张汽车的图片，并配文称「造车？我们是认真的！」字样，但该微博马上被删除。小米集团公关部总经理徐洁云随即回应道，「造车」是没有的事。「是小米商城新媒体同学抖错机灵，已经罚抄内部流程规范去了。」
小米日前推出了全新的 MIUI 12 系统，小米宣布小米 AI 电话助理经过半年测试，已为内测发烧友们接听了 400 万个电话，广受好评。AI 电话助理将正式升级为 AI 通话!用户可以自定义开场语、自由切换自动应答或手动回复，还可以定向自动接听，再也不用在意骚扰电话以下是 MIUI12 AI通话功能使用教程，感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
DoNews 6月5日消息（记者 丁凡）据小米印度推特的消息，小米Mi Notebook预计将在6月11日在印度首发，官方称其为印度首发、印度专享、专为印度打造。爆料者公布了 Mi Notebook 的包装，并称Mi Notebook还有Horizon版本，搭载了14英寸窄边框屏，支持DTS音效、拥有10小时续航，搭载SSD。
据中国新闻网报道，小米集团计划在深投资77. 6 亿元建设小米国际总部，建设智能手机与人工智能中心、商务拓展中心、互联网服务中心。
【TechWeb】6月16日-18日，小米618全民5G智能狂欢迎来高潮。和往年不同的是，今年的小米除了做到线上线下新零售全覆盖+明星直播带货以外，还特别打出“补贴5亿换5G”的口号，为助力全民5G普及火力全开。刚刚过去的6月16日，作为小米618终极狂欢的第一天，小米5G+AIoT就迎来全面开花的好战绩。补贴5亿换5G，小米618终极狂欢火力全开，买5G手机、买智能家电、买智能好物，迎来年中最佳入手时机，千万不要错过。高端手机最高省700元，
现在，小米云盘1.0已经在小米社区开启内测招募，并透露预计6月29日对外发布。据悉，小米云盘主要面向小米手机用户，提供快捷、安全的文件云存储服务，主打安全备份、免费极速下载。
小米于 6 月 11 日正式发布全新的「小米手环5」，其主要功能包括全天睡眠监测，并新增了多项运动模式。小米手环 5 采用 1.1 英寸动态彩显屏幕，屏幕表面由 2.5D 耐刮花玻璃面板保护，屏幕背光亮度最高可达 450nit。小米手环价格不贵，而且配置也很不错，以下是关于小米手环 5 的颜色和续航的详细介绍。
6月11日下午14点，小米手环5正式发布，本次发布的小米手环5拥有1.1英寸彩色显示屏，超过100+款主题表盘，支持14天超长续航，以及磁吸充电，更有NFC版本可以选择。
据小米官方发布的消息，小米将在今天下午 14 点举行线上新品发布会，正式推出小米手环 5。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。
近日，小米联合创始人、副董事长、手机部总裁林斌，连续卸任小米子公司职务，被外界解读为是林斌要退休的信号，不过小米方面对此回应称，林斌卸任属于正常的工商变动，退休一事纯属无端猜测。
据统计机构报告显示，2019年，中国联网电视总规模达到4.45亿台，覆盖使用人数达到10亿人。互联网电视市场从2013年前的广阔蓝海，到如今多个品牌的红海缠斗，乐视、微鲸、看尚、暴风、风行等企业逐渐退出竞争的主擂台，依旧坚挺的酷开、小米、荣耀进入了新一轮的比拼，“1699价格之战”正酣，各家在618大促来临之际纷纷使出降价杀手锏。值得关注的是，小米凭借全生态布局，电视销量持续攀升，而酷开持续进行技术创新，稳步发展，始?
小米突然宣布了一则重磅消息。官方宣布，杨柘将以小米集团副总裁，中国区首席营销官(CMO)的身份加入小米，成为常程之后又一名“空降”高管。在官方声明中小米明确表示，杨柘将来会负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作，也算是填补了小米在这些方面的空缺。
小米手环 5 新品发布会将于 6 月 11 日14: 00 召开。届时，小米手环 5 将正式亮相。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。根据此前信息，小米手环 5 将在磁吸式充电、11 种专业运动模式、NFC 银联闪付、专业传感器升级、全新的女性健康模式和远程遥控拍照等方面进行升级。
6月8日，拥有保险经纪牌照的小米金融宣布将于 6 月 15 日上线“小米互助”。据其介绍，“小米互助” 0 元可加入，最高 50 万互助金保障，覆盖 90 多种重疾，具体细节需等待上线后才能明晰。就最高互助金来说，相比蚂蚁金服相互宝最高 30 万互助金，高出 20 万;此外，为获取用户，小米金融开启现金补贴，加入用户即可领取现金红包。
DoNews 6月23日消息（记者 刘文轩）小米集团发布公告称，股东大会投票同意通过普通决议案，向董事授出一般授权，以购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行股份总数10%之本公司股份。小米不久前公布了2020年一季度业绩，第一季度小米总收入为497.02亿元，同比增长13.6%；经调整净利润23亿元，同比增长10.6%。第一季度小米智能手机出货量为2920万部，收入达303亿元；小米IoT与生活消费品业务收入130亿元；小米互联网业务收入59亿?
6 月 6 日消息，一位网友在Redmi产品总监王腾微博下留言：小米 10 相比近几年的好几款小米旗舰产品表现力都要给力些，不仅仅是销量，利润和均价也有提高。
小米方面今日在微博上发布《米家改名公告》，原@米家MIJIA 官微更名为@小米智能生活 。
小米于 6 月 11 日正式发布全新的「小米手环5」，其主要功能包括全天睡眠监测，并新增了多项运动模式。小米手环 5 采用 1.1 英寸动态彩显屏幕，屏幕表面由 2.5D 耐刮花玻璃面板保护，屏幕背光亮度最高可达 450nit。小米手环5有两个版本，分别是标准版和NFC版，那么小米手环 5 标准版和NFC版其他方面有什么区别呢？以下是关于小米手环5两处版本区别的详细介绍。
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6 月 25 日，总市值曾接近 2000 亿的德国支付巨头Wirecard在盘中发表了破产申明。自 6 月 18 日，Wirecard自曝财务问题以来，截至 26 日，股价已累..
对于汽车销售人员来说，给客户打上一个合适的标签，有利于对其进行专业、针对性的客户服务。但如果乱打标签，并且还让人客户看到了，那场面就相当..
DoNews 6月28日消息（记者 程梦玲）据外媒报道，Google即将在美国开始试验一个名为“Verified Calls（认证电话）”的功能。只要是通过Google认证程..
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DoNews 6月28日消息（记者 程梦玲）6月25日，短视频营销方案服务商NETJOY（下称“嗨皮网络”）申请在港交所主板上市。此次赴港上市，嗨皮网络计划..
DoNews 6月28日消息（记者 吴丽）据天眼查专业版数据显示，截至2020年6月28日，全国企业名称含“瑞幸咖啡”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企..
【TechWeb】6月28日消息，今日网上流传出一张小米造车的海报，并称小米造车是“认真的”。对此，小米集团公关部总经理徐洁云通过微博公开回应称，..
AMD将在今年下半年发布基于RDNA 2升级版架构、Big Navi大核心的下一代高端显卡，已知有Navi 21、Navi 22、Navi 23三个不同版本，数字越小代表对应..