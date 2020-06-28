小米否认造车：其实是智能遥控车 正在抄写新媒体规范

小米造车是真是假？今天早些时候，小米商城官微发布了一条新品预告微博，称明天将有新品，附带的海报是一张汽车的图片，并配文称「造车？我们是认真的！」字样，但该微博马上被删除。小米集团公关部总经理徐洁云随即回应道，「造车」是没有的事。「是小米商城新媒体同学抖错机灵，已经罚抄内部流程规范去了。」