美国反垄断机构对苹果App Store收费政策展开调查

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:据彭博社报道，作为对苹果应用商店政策的反垄断调查的一部分，美国反垄断监管机构正对苹果从应用内订阅中提取30%收入展开调查。

据悉在过去几个月里，政府律师一直在与开发者接触，在最近的几次会议中，开发者还被问到有关苹果App Store‌‌订阅规则的问题。

苹果要求开发者使用其App Store‌‌订阅支付系统，这是一个最近备受关注的问题。电子邮件应用 "Hey"开发商不想向苹果支付订阅费，无法通过 iPhone 内购服务。对此，苹果称：Hey 不提供应用内购买选项，这违反了 App Store 的政策。虽然这个问题最终得到了解决，但它导致了多个开发者报告苹果公司的不公平待遇。

美国政府官员已经就‌App Store‌审查程序会见了多个开发商，其中至少有一家开发商被问及苹果降低原有30%抽成是否能解决问题，但该开发商表示，问题不在于佣金，而在于苹果不允许替代支付系统。目前，美国司法部对苹果公司“ App Store”行为的调查尚处于初期阶段。

值得一的是，最近苹果公司在欧盟也遭反垄断投诉，日本媒体和电商集团乐天也要求欧盟调查苹果应用商店App Store。该公司称，苹果从Kobo通过App Store销售的电子书收入中抽取30%的佣金，同时苹果还在推广自家产品Apple Books，这是反竞争行为。不过苹果对此回应表示，这是“毫无根据的投诉”、“公司遵循法律，拥抱竞争”。