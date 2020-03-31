罗永浩抖音直播带货首秀：除了小米 10 还有石头扫地机器人 T7

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罗永浩抖音直播带货首秀：除了小米 10 还有石头扫地机器人 T7

2020-03-31 13:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 31 日消息：在今天上午小米手机官方微博宣布，罗永浩直播首秀将带货梦幻之作小米 10 后，小米生态链公司中午也发布微博表示，罗永浩将直播带货力荐石头扫地机器人 T7。

图片来自 @石头科技

石头科技官方微博表示：「# 罗永浩直播带货 # 力荐石头扫地机器人 T7，不为输赢就是认真，4 月 1 日晚 8 点，一起见证罗老师直播带货首秀！」

据了解，石头扫地机器人 T7 于 3 月 23 日刚刚发布，售价 2899 元，性能全面升级，并完美支持楼房以及复式家庭使用。

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京东自营
￥2899

据官方介绍，石头扫地机器人 T7 搭载 RR Mason 算法，优化了 Z 字形算法，更少重复，提高效率。面对复杂的家居环境可以快速选择合适的方案，轻松摆脱障碍。

石头扫地机器人 T7 配备了采用蠕动泵方案的恒压电控水箱，配合精密伞阀进气系统可保证出水顺畅不漏水。水箱拥有 297ml 超大容量，单次最高可拖地 250㎡。

3 月 26 日，罗永浩正式宣布，将在 4 月 1 日晚 8 点，开启抖音直播卖货生涯。罗永浩称，自己卖的产品会侧重于：具有创新特性的数码科技产品、优秀文创产品、兼具设计感和实用性的家居杂货，中间还会穿插一些性价比奇高的日用百货和零食小吃。

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