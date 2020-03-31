罗永浩抖音直播带货首秀：除了小米 10 还有石头扫地机器人 T7

疫情之下的中国，每天都在书写传奇。突如其来的疫情打乱了所有生活常态，却也在倒逼中国各行各业突破创新，各大物流公司乃至科技创新企业都加快了将无人配送车投入实际场景的脚步，机器人产业终于迎来发展新机遇 ，而九号机器人在这一赛道已抢跑了一年，走在了行业的最前列。过去的一两年，无人配送机器人行业极为“低调”，整个行业都处于从0到1的阶段，大家都在默默地研发、测试着低速无人物流车，期待尽快度过黎明前的黑暗期。?